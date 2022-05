Starlink : l'internet par satellite d'Elon Musk utilisé par 150 000 personnes en Ukraine

Sur son compte Twitter , le Vice premier ministre et ministre de la transformation digitale,, a publié ce matin que le service compterait au moinsPour rappel, cette solution avait été, et ce, en raison de l'intensification des combats. Elle devait permettre de fournir un accès à internet à la population en cas de coupures ou de destructions des réseaux de télécommunications, et ainsides infrastructures classiques pour se connecter.Les premiers terminaux du service de connexion internet par satellite étaient arrivés dès le 28 février dans le pays.A cette époque, les autorités ou la firme américaine n'avaient alors donné de chiffres exacts sur la quantité de matériel livré ou encore des modalités d'accès. Pour en bénéficier en France (et jusqu'à la décision du Conseil d'état ), il fallait s'équiper d'un kit Starlink à 499 euros hors frais de port et de dossier (59 euros) et abonnement mensuel (99 euros sur l'Hexagone).