Zeekr 7X : ce SUV électrique peut vous sauver de la noyade

Un SUV familial technologique

Une motorisation puissante et efficace

Une innovation unique contre les inondations

Le Zeekr 7X est un véhicule spacieux, mesurant 4,83 mètres de long et 1,93 mètre de large, avec un empattement de 2,93 mètres.. Il se distingue également par son confort avec des sièges arrière équipés de coussins de soutien pour les jambes et d’écrans tactiles intégrés. L’accoudoir central propose également un écran permettant de contrôler la climatisation ainsi que les sièges chauffants et ventilés, offrant, on suppose, une expérience de voyage de qualité supérieure pour les familles.Le Zeekr 7X est propulsé par des moteurs électriques qui, selon les versions, délivrent entre 420 et 640 chevaux. Grâce à son architecture 800 V et l’utilisation de semi-conducteurs en carbure de silicium, ce SUV peut atteindre les 100 km/h en seulement 3,8 secondes.. Ces batteries permettent également une recharge rapide, allant de 10 à 80 % en seulement 10 minutes, une fonctionnalité particulièrement prisée pour les longs trajets.L’un des éléments qui distingue le Zeekr 7X est son dispositif de sécurité intégré dans les portières pour briser les vitres en cas d’inondation. Ce levier, situé sous les commandes des vitres électriques, permet de casser la vitre en exerçant une pression minimale.. Zeekr a même testé ce dispositif en plongeant un SUV dans un lac, démontrant son efficacité pour évacuer rapidement un véhicule en situation de danger. Certainement pas le truc dont on aura besoin tous les jours, mais pourquoi pas ! Notons que ce type de sécurité a du sens dans des pays souvent impactés par des crus et inondations violentes, ce qui est souvent le cas en Chine.Déjà disponible en Chine pour environ 29 400 euros,. Avec un design plutôt élégant, ses technologies avancées, et son dispositif de sécurité unique.