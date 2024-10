Mondial de l’Auto : le Mobilize Duo va faire de l’ombre à la Citroën Ami

Mobilize Duo : compact, pratique et bien équipé

Mobilize Cargo : une version utilitaire pratique

Performances et prix : un bon rapport qualité-prix

Le Mobilize Duo conserve son design compact de 2,43 mètres de longueur, idéal pour les déplacements en ville. Mais en le découvrant en personne, on réalise que la qualité de finition est nettement supérieure à celle de certains concurrents comme la Citroën Ami., et le siège chauffant renforce cette sensation de confort qui manquait parfois sur des véhicules de cette catégorie. Ajoutez à cela des matériaux en partie recyclés, et vous obtenez un véhicule qui combine parfaitement design et conscience écologique.En plus du modèle standard à deux places, Mobilize propose également une version utilitaire baptisée Cargo., laissant ainsi plus d’espace à l’arrière pour le stockage. C’est une option intéressante pour les professionnels qui doivent se déplacer en ville tout en transportant des charges légères. Malgré cette conception utilitaire, le confort n’est pas sacrifié, et on retrouve des équipements similaires à la version classique, comme le siège chauffant et les suspensions optimisées.Le Mobilize Duo de Renault devrait être proposé en deux versions : la L6e, limitée à 45 km/h et accessible dès 14 ans,, en particulier dans le segment des quadricycles urbains. Côté prix, il devrait démarrer à 9 990 € pour la version L6e et à 11 600 € pour la L7e. C’est un tarif compétitif pour un véhicule aussi bien équipé et polyvalent.Après l’avoir vu en vrai, nous sommes conquis par le Mobilize Duo., et ses performances devraient en faire une excellente option pour les trajets urbains.