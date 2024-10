Téléphone au volant, ce streameur explose sa McLaren en direct sur Kick

de la tôle de McLaren

Le téléphone et la conduite

Selon les extraits qui circulent actuellement sur le net (son compte principal ayant été suspendu depuis par Kick), on peut voir le jeune homme. Le streameur n'a pas vraiment le regard sur la route mais plutôt. Par le pare-brise, on peut voir la pluie tomber. Bref des conditions peu sécurisantes !A un moment,. Il fonce dans une barrière. L'écran devient blanc (on les entend toujours). Quelques instants plus tard, on peut voit la carcasse du véhicule encastrée dans une barrière au bord de la route, l'avant est complètement détruit, des débris gisent un peu partout sur la chaussée.A ce stade, le plus dérangeant est l'attitude du jeune homme, blessé au visage. Ce que de très nombreux internautes ont relevé. Suite à cela, le jeune Américain a publié sur X une photo de l'accident, remerciant les secours et les personnes qui sont intervenues, s'excusant -enfin- auprès de son malheureux passager. Il ne revient toutefois pas sur les circonstances de l’accident et son conduite pour le moins dangereuse.On en profite pour vous rappeler l’existence du site de la Sécurité Routière, notamment cette page : Le téléphone et la conduite . Il insiste sur l'usage du téléphone au volant, mais surtout les multiples conséquences sur la conduite et la sécurité des automobilistes et des autres usagers de la route.Le site liste ainsi: augmentation du temps de réaction, augmentation du temps de freinage avec la réduction de la distance de sécurité, difficulté à maintenir le véhicule dans la voie de circulation (comme M. Doherty...) à la difficulté à maintenir une vitesse adaptée, etc. On y trouve aussi différentes campagnes publicitaires avec des images chocs…