Voitures électriques : ça repart à la hausse ! Grâce à vous ?

La Renault 5 électrique pourrait aider à booster le marché !

2024, une année de transition

Des modèles plus abordables pour séduire le grand public

leasing social

Les flottes d’entreprises à la rescousse

. Les raisons ? Moins de subventions dans certains pays clés, comme l’Allemagne, ce qui a ralenti la cadence. Mais la reprise semble devant nous. Les analystes de T&E parlent en fait d’une année de transition avant le grand boom prévu pour 2025.Le coup de boost attendu en 2025. Il faut dire que les prix actuellement proposés sont parfois vertigineux ! Des modèles comme la Citroën C3 électrique ou la nouvelle Renault 5 arrivent sur le marché avec des prix souvent en dessous de 25 000 euros. De quoi séduire une clientèle plus large, qui hésite encore à franchir le pas vers l’électrique. L’objectif est de rendre ces véhicules aussi attractifs que leurs équivalents thermiques Les politiques de soutien vont elles aussi jouer un rôle majeur dans cette reprise. Prenons leen France par exemple. Grâce à ce dispositif,. D’autres pays européens devraient suivre l’exemple, avec des subventions et des incitations fiscales pour encourager l’achat de véhicules verts.Les entreprises ne sont pas en reste. Avec des régulations environnementales de plus en plus strictes,. Les opérateurs de location longue durée, qui renouvellent régulièrement leurs parcs automobiles, vont également se tourner vers des véhicules plus propres. Ces changements devraient renforcer la demande, non seulement du côté des particuliers, mais aussi des professionnels.Malgré cet enthousiasme relayé par cette nouvelle étude, tout n’est pas encore gagné. Il reste des défis à surmonter, notamment au niveau des infrastructures de recharge . Sans ça, le frein à l’achat risque de persister.2025 pourrait, en tout cas, marquer un tournant pour la voiture électrique en Europe,. Et vous, vous en êtes où dans votre rapport aux véhicules électriques ? C’est déjà fait ? C’est en cours ? Ou ce n’est vraiment pas pour vous ?