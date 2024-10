Tesla en feu après un accident dans les Deux-Sèvres : quatre victimes, dont trois jeunes

Un accident mortel à Celles-sur-Belle

La zone de l'accident

Les trois jeunes victimes travaillaient dans le même restaurant

Ils venaient de finir leur service et sont partis pour un tour avec un client. C’est une catastrophe, nous sommes paumés

Une enquête en cours

Les dangers liés aux incendies de véhicules électriques

C’est hier soir samedi 12 octobre, aux alentours de 22h30, qu’un accident mortel s’est produit sur la rocade de Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres. Une Tesla, avec quatre occupants à bord, a quitté la route pour des raisons encore indéterminées avant de heurter plusieurs panneaux de signalisation.. Les quatre victimes ont été retrouvées entièrement calcinées par les secours. Parmi elles, trois jeunes employés d’un restaurant local et un homme de 65 ans, originaire de Niort.Les trois jeunes victimes, âgées de 16, 21 et 25 ans, travaillaient dans le restaurant L’Argentière à Melle. Le patron de l’établissement, évidemment dévasté par cette tragédie, a témoigné de sa douleur et de celle de son équipe., a-t-il déclaré.Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident mortel.. L’état de la voiture, complètement détruite par les flammes, rend les investigations forcément compliquées. Des autopsies sont prévues afin d’identifier les corps et de réaliser des analyses toxicologiques pour mieux comprendre les circonstances de l’accident.Cet accident relance une fois de plus le débat sur les risques d’ incendie associés aux véhicules électriques en cas d’accident.. En mars dernier, un cas similaire avait coûté la vie à une conductrice près de Toulouse. Aux États-Unis, en août 2024, un incendie spectaculaire a suivi un accident impliquant un Tesla Semi sur une autoroute en Californie . En juillet 2024, un autre accident mortel a eu lieu en Virginie, où une Tesla a percuté un camion alors que le mode Autopilot était activé.dans ce genre de cas ?