Mondial de l'Auto : à quoi va ressembler la nouvelle Citroën Ami

La nouvelle reine du lycée ?

renforçant son coté jovial et bienveillant

plus fort et sculpté

Ami Buggy Vision

En direct du Mondial de l'Auto

Cette année,. Passée la surprise lors de son lancement, ce tout petit véhicule est devenu un véritable phénomène de société revendiquant aujourd'hui plus de 65 000 heureux propriétaires !Rappelons que(sans permis de conduire). Ne dépassant pas 45 km/h, elle est dotée d’une autonomie de 75 km largement compatible avec des besoins de micromobilité et rechargeable sur une prise standard.Pour le mondial de l'Auto,: la nouvelle génération d'Ami mais aussi un concept original de Buggy Vision. La première bénéficie d'un joli relooking : son design a été partiellement revu pour conserver sa bouille sympathique mais lui donner un plus de maturité.Les phares -cerclés de noir- ont été remontés et sont relié par une nouvelle gélule en relief, ce qui lui donne presque un sourire. La marque aux chevrons en a profité pour y glisser son logo.La partie basse est moins ronde avec un style, cette ligne plus anguleuse dessine des sortes de, qui font également office de butoirs protecteurs. On conserve toujours cette symétrie, qui reste un élément fondamental du design très original du véhicule.On noter aussi un, avec des stries moulées dans la forme, au niveau des ailes avant droite et arrière gauche -subtile référence aux fentes des ailes avant de son aïeule. Enfin, elle se dote de, avec un damier de carrés à coins ronds, qui ne manquera pas de se faire remarquer.En outre, Citroën dévoile un, qui reprend les évolutions du design. En revanche, pas de porte mais un toit ouvrant, une nouvelle couleur bleu nuit, des sièges oranges.On trouve du blanc sur le toit et la calandre, les passages de roue restant noirs. Les pneus sont plus larges, une barre de LED trône au-dessus du pare-brise.