14 000 km en véhicule électrique : un audacieux rallye à travers l'Afrique en Citroën Ami

Un projet fou

La Croisière Noire

« Nos principaux objectifs seront de démontrer qu'il est possible de parcourir de grandes distances avec des véhicules électriques légers, d'ouvrir la première route décarbonée en Afrique et de mettre en avant l'extraordinaire potentiel du continent dans la production d'énergie renouvelable. »

14 000 km en Ami !

En direct du Mondial de l'Auto

Il y a un siècle, en octobre 1924, André Citroën entreprit une expédition automobile inédite en Afrique qu’il baptisa, participant à l’essor de la marque. Son objectif était de traverser en voiture, pour la toute première fois, le continent, mais aussi développer des routes de communication et de favoriser le développement économique du nord au sud de l’Afrique.Profitant du Mondial de l'Auto et après deux ans de préparation, l’entrepreneur et ex-piloteUn périple fou de 14 000 kilomètres pour cette équipe de la Croisière Verte, composée d’une dizaine de personnes, dont quatre pilotes pour quatre VE ().Le départ symbolique a eu lieu hier depuis le Mondial de l'Auto à Paris, direction Marseille avant un embarquement pour le Maroc. Le convoi chevronné partira ensuite dele 28 octobre avec pour objectif de rejoindre(en Afrique-du-Sud) mi-janvier 2025. Il s'agit de parcourir environ 200 km par jour à une vitesse moyenne de 45 km/h.Évidemment,. Il s'agit d’une Citroën Ami Cargo monoplace, transformée par la firme française Vaison Sport avec des pneus spéciaux et des arceaux. Elle est dotée de, et des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit permettant de recharger les accumulateurs grâce à l’énergie solaire. Ce système permettra de porter l'autonomie de 70 à 250 km.Pour cette installation, La Croisière Verte a conclu. Ce sont ainsi 7950 cellules solaires Maxeon qui vont alimenter les VE leur permettant d'être entièrement autonomes sur les 14 000 km.