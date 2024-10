Mobilize Duo : deux ans d’attente et enfin présenté au Mondial de l’Auto ?

Un retour possible sur le devant de la scène

Un design compact et fonctionnel

Performances et autonomie accrues

Deux ans après sa première apparition sous forme de concept,. Longtemps attendu comme le digne successeur du Renault Twizy, ce quadricycle électrique a fait l’objet de nombreuses spéculations. On espère une présentation officielle lors du salon, où il pourrait enfin dévoiler ses spécifications définitives.Le Mobilize Duo resterait fidèle à son prédécesseur avec, idéal pour circuler en ville. Ses portes en élytre, inspirées des modèles de luxe, donnent une allure distinctive tout en facilitant l’accès dans les espaces restreints. Conçu avec 40% de matériaux recyclés, ce quadricycle se distinguerait aussi par son faible impact environnemental, renforçant une image d’éco-mobilité urbaine.En plus de sa conception pensée pour la ville, le Mobilize Duo se veut bien équipé pour un véhicule de cette catégorie. Contrairement à d’autres modèles comme la Citroën Ami . L’intérieur est optimisé avec des sièges en tandem, offrant un maximum d’espace tout en maintenant un gabarit réduit.En termes de performance, le Duo propose deux versions :. Sa batterie de 10,3 kWh devrait offrir une autonomie maximale de 161 km, bien supérieure à celle de ses concurrents directs. C’est donc une bonne option pour les trajets urbains, même en conditions hivernales.Le Mobilize Duo ne se contente pas d’être pratique et performant.. Il sera fabriqué au Maroc.Pour rappel,. Les billets sont disponibles en ligne avec des tarifs réduits pour les réservations anticipées. C’est l’occasion idéale de découvrir des véhicules comme le Mobilize Duo en avant-première, en espérant que Renault le sorte effectivement du carton.