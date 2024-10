Tesla Model Y 7 places : enfin disponible en Europe, mais à quel prix ?

Tesla Model Y 7 places : enfin disponible en France

• Troisième rangée de sièges pour deux personnes

• Accès facile à la troisième rangée

• Recharge USB-C pour la troisième rangée

• Glissement possible de la deuxième rangée, avec dossiers réglables

• Deuxième et troisième rangées de sièges rabattables à plat pour une capacité de chargement maximale

• Sièges rabattables électriquement depuis un bouton situé dans le coffre

7 vraies places ?

, citons notamment le Mercedes EQB lire notre test ), les coûteux Kia EV9 (voir notre essai), Tesla Model X et Mercedes EQS SUV ou encore le futur E 5008 (test à venir). On peut aussi évoquer l' ID.Buzz rallongé (bientôt en test), la future Hyundai Ioniq 9 ou encore le Mercedes EQV (un gros van très très cher), et je pense avoir fait le tour de la question., ce qui devrait lui faire bénéficier du bonus sur le prix baissait ou si Tesla décidait de l'ajouter sur d'autres versions.Cela signifie que. Lorsque la troisième rangée est rabattue à plat, 753 litres sont disponibles pour accueillir facilement des poussettes, des trottinettes, des lits pliants ou 850 couches individuelles., même si ce sera plus adaptés aux enfants et aux ados, surtout sur de longs trajets. A noter qu'il ne semble pas y avoir de prises ISOFIX sur la 3e rangée.