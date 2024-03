Déjà décevant le Peugeot e5008 électrique ? 7 places, 4x4 mais un gros défaut

Adieu les 3 vraies places au rang 2 !

Le 5008 devient 4x4 !

• 157 kW (345 Nm) - Traction

• 170kW (345 Nm) - Traction

• 237 kW (345 + 170 Nm) - 4x4 (157 kW à l’avant et 80 kW à l’arrière)

Grosse batterie, seulement en 2RM !

• 73 kWh (502 km WLTP)

• 98 kWh (660 km WLTP)

reste

Charge moyennent rapide

• Charge AC en 11 kW (22 kW en option)

• Charge DC en 160 kW

• 20 % à 80 % en 30 mn

i-Cockpit de 21", ChatGPT et planificateur

Plus grand et plus cher ?

• 259 l (7 places)

• 80 l (ou 50 l en 4x4) pour le sous-coffre

• 748 l (5 places)

• 1 815 (2 places)

L'avis de Mac4Ever

petite

Cette version, même si dans l'ensemble, la proposition reste intéressante pour les grandes familles.C'est sans doute l'information que beaucoup retiendront :En clair, la place centrale sera beaucoup moins confortable et perd du coup les 3 prises ISOFIX par la même occasion -il n'y en a plus que 2, comme sur les Tiguan AllSpace, Kodiaq et autres SUV du marché.Peugeot justifie cette décision pour gagner en espace à bord et. Les 2 places supplémentaires sont a priori plus logeables, avec un meilleur accès à bord. En revanche, il n'est plus possible d'extraire les sièges, le constructeur estimant que trop peu de famille utilisaient cette possibilité.. Déjà que le 3008 électrique était pataud, alors imaginez ici avec une voiture plus grande et plus lourde....En réalité, Peugeot n'arrive sans doute pas à caser tous les accumulateurs avec un moteur arrière, car ledu pack se trouve justement sous la troisième rangée de siège et impacte également le volume du sous-coffre.-rappelons que la voiture n'a pas non plus de frunk à l'avant, car le moteur occupe tout l'espace malgré un long capot.Le 11kW par défaut sera tout de même plus rapide que le 7 kW du Renault Scenic En revanche,. En général, Peugeot a une bonne courbe de charge, mais, ce qui est plutôt moyen pour la catégorie -la norme est plutôt sur du 10-80% sous les 30mn, voire 25mn chez Kia !Pour rappel,, mais un planificateur maison basé sur TomTom et ChatGPT pour la partie Assistant vocal. CarPlay reste disponible avec ou sans fil.pour repérer rapidement la voiture, mais pas un mot sur CarKey ou une éventuelle clef bluetooth. L'app permet aussi de consulter, programmer, lancer et différer la charge de la batterie. Enfin, le programme peut, ce qui est totalement inédit chez Peugeot.Sa forme ne fait pas de miracle côté efficience,. Sur autoroute, il est probable que la consommation explose...En revanche,La finition GT rajoute la teinte bi-colore,....Les tarifs ne sont pas connus, mais on table sur, le Model X et autres EQS SUV dépassent allègrement les 100 000€. Volkswagen vient de dévoiler son ID.Buzz GTX rallongé, mais les prix ne sont pas encore connus -certainement autour de 70 000€ dans cette version.La version 4x4 n'offre que labatterie, fini les trois sièges indépendants de la seconde rangée et l'architecture multi-énergie bride largement le véhicule, qui doit faire de nombreux compromis (pas de frunk, pas de 800V, pas de charge très rapide....).