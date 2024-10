Fin des voitures thermiques en 2035 : le patron de BMW panique

Un objectif trop ambitieux pour 2035

La dépendance croissante à la Chine

Un marché électrique qui stagne

L’avenir incertain de l’industrie européenne

carburants synthétiques

La décision de l’Union européenne d’interdire la vente de véhicules thermiques d’ici 2035 inquiète de plus en plus les constructeurs automobiles. Parmi eux, BMW , pourtant un acteur majeur dans l’électrification, remet en question cet objectif. Son PDG, Oliver Zipse, a déclaré que cette mesure, bien qu’écologique, pourrait s’avérer totalement irréaliste., notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures nécessaires pour supporter la transition vers une flotte automobile 100% électrique. Il craint que cette précipitation n’ait un impact négatif sur la compétitivité des entreprises européennes.Oliver Zipse a également mis en avant la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Chine, particulièrement dans le secteur des batteries. Actuellement, une grande partie des batteries nécessaires à la production de véhicules électriques provient d’Asie, la Chine étant le principal fournisseur.Pour Zipse, il est primordial de ralentir la transition vers l’électrique afin de permettre aux entreprises européennes de développer leur propre capacité de production de batteries, et éviter, du coup, une dépendance excessive vis-à-vis de la Chine.Malgré les efforts de nombreux constructeurs pour accélérer l’électrification de leurs gammes, les ventes de véhicules électriques ne décollent pas toujours comme prévu. Zipse souligne que les prévisions de vente de voitures électriques sont en dessous des attentes, et ce malgré les incitations financières mises en place par plusieurs gouvernements européens.Les aides étatiques, bien qu’importantes (mais de moins en moins), ne parviennent pas à soutenir durablement les ventes.Si l’Union européenne maintient sa politique actuelle, Oliver Zipse craint un affaiblissement de l’industrie automobile sur le Vieux Continent. Il appelle à une révision de la législation en faveur d’une transition plus progressive. Selon lui, il serait préférable d’envisager des alternatives comme lesou les véhicules à hydrogène pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2., notamment en Chine donc, mais aussi aux États-Unis.Je sens que vous avez un avis sur la question, et que vous allez vous agacer en commentaires, mais restez calmes et donnez-nous donc votre avis !