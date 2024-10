UE/Chine : la taxe sur les voitures électriques est votée et elle est énorme !

Une décision controversée au sein de l’UE

Les craintes d’une guerre commerciale avec la Chine

Les producteurs de Cognac se disent "sacrifiés"

Des taxes ajustées en fonction des subventions reçues

SAIC serait très fortement touché

Un dialogue toujours ouvert

Les États membres de l’Union européenne ont donc validé l’imposition de nouvelles taxes sur les voitures électriques importées de Chine.. Ces nouvelles mesures viennent s’ajouter à la taxe de 10% déjà en place, avec des surtaxes pouvant atteindre jusqu’à 35% sur certains véhicules. L’objectif affiché est de protéger l’industrie automobile européenne, menacée par des pratiques jugées déloyales de la part de constructeurs chinois qui béficient de subventions massives.Cette décision divise fortement les pays de l’UE, en particulier en raison des possibles représailles commerciales de la Chine.. En réaction, Pékin a déjà lancé des enquêtes visant des produits européens tels que le porc et les eaux-de-vie, dont le cognac, très prisé par chez eux. Le ministre allemand des Finances a exhorté l’Union européenne à privilégier le dialogue pour éviter une guerre commerciale avec la Chine Le montant des nouvelles taxes sera ajusté selon le niveau estimé des subventions reçues par chaque constructeur.. D’autres groupes ayant coopéré à l’enquête européenne devront s’acquitter de 20,7% de taxes supplémentaires. Ces mesures ont pour but de rétablir des conditions de concurrence équitables pour les constructeurs européens, qui emploient près de 14 millions de personnes.Malgré l’imposition de ces nouvelles taxes, les discussions entre l’UE et la Chine se poursuivent.. Si un accord venait à être trouvé, ces surtaxes pourraient être supprimées. Ce différend commercial s’inscrit dans un contexte plus large de tensions commerciales entre les Occidentaux et la Chine, notamment sur les secteurs des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries.? Faut-il protéger à tout prix les fabricants européens face aux marques chinoises ?