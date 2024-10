La PDG de Peugeot demande aux États d’investir dans les bornes de recharge

Linda Jackson, au Mondial de Paris en 2018

Les infrastructures électriques : c’est aux gouvernements de s’en charger

Des incitations nécessaires pour les voitures électriques

Peugeot évite le sujet des taxes sur les véhicules chinois

Pour être totalement directe, c’est notre façon de défier les Chinois

Comme garder vos amis près de vous, et alors vous apprenez quelque chose sur eux, n’est-ce pas ?

Un équilibre précaire mais indispensable

Nous travaillons très, très dur pour réduire le coût des véhicules électriques. Mais tout ce qui peut stimuler le marché est essentiel

Lors du récent salon de l’automobile de Paris, Linda Jackson, PDG de Peugeot, a déclaré que la mise en place des infrastructures pour les véhicules électriques ne devrait pas incomber aux constructeurs automobiles, mais aux gouvernements. Selon elle, ces derniers doivent encourager l’adoption des véhicules électriques en investissant dans les bornes de recharge et en proposant des incitations financières. Jackson a rappelé qu’il n’appartient pas aux fabricants de déployer des infrastructures, citant en exemple le marché des stations-service, historiquement géré par des tiers.En plus des infrastructures, Linda Jackson a plaidé pour des incitations financières en faveur des véhicules électriques destinées aux particuliers. Actuellement, les subventions pour les véhicules électriques sont principalement orientées vers les entreprises, surtout pour les véhicules utilitaires. Les aides aux particuliers sont plus faibles et souvent remises en question. Peugeot, qui excelle sur le marché des fourgonnettes électriques, aimerait voir les mêmes avantages étendus aux voitures destinées aux consommateurs.Bien que les taxes imposées aux véhicules électriques chinois aient suscité des débats lors du salon, Linda Jackson a choisi de ne pas aborder ce sujet. Cette prudence s’explique en partie par la stratégie de Stellantis , la société mère de Peugeot. Le groupe a conclu un partenariat stratégique avec Leapmotor , un constructeur chinois. Ce partenariat permet à Stellantis de détenir 51 % des ventes de Leapmotor hors de Chine et 21 % de sa production en Chine.Jackson a également clarifié les motivations derrière le partenariat de Stellantis avec Leapmotor, en déclarant :. Elle a repoussé toute suggestion d’une menace pour le potentiel de croissance du constructeur français., a-t-elle ajouté,, sans affecter sa position chez Peugeot Leapmotor, de son côté, ambitionne d'accroitre le nombre de pays où vendre ses modèles C10, T03 et B10 dès l’année prochaine. Ces modèles, très connectés et abordables, représentent un atout stratégique pour Stellantis, et offrent une réponse interessante aux défis croissants du marché mondial des véhicules électriques,Avec ce partenariat, Peugeot et Stellantis veulent montrer leur capacité à s’adapter aux conditions économiques mondiales tout en restant compétitifs sur le marché européen. Pour Linda Jackson, cette stratégie, qui combine expertise locale et alliances internationales, permet à Stellantis de mieux répondre aux défis posés par la transition vers l’électrique, qui se fait de plus en plus pressante.Jackson a également mentionné que son équipe travaille dur pouret se conformer aux nouvelles règles de production., a-t-elle ajouté, soulignant l’importance de maintenir un marché dynamique pour assurer le succès de cette transition.? Qu’est-ce qui vous empêche, vous, de passer à l’électrique ?