Carlos Tavares quittera Stellantis fin 2025

Carlos Tavares, à la tête de Stellantis depuis sa création en 2021, a donc officiellement annoncé son départ à la retraite pour janvier 2026. À 68 ans, l’actuel PDG considère cet âge commepour se retirer après une carrière marquée par la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler.Un comité spécial, présidé par John Elkann, a déjà été mis en place pour mener ce processus, qui devrait se terminer fin 2025.En parallèle de l’annonce du départ de Tavares, Stellantis a dévoilé des changements immédiats dans son équipe dirigeante pour simplifier et améliorer ses performances. Doug Ostermann, ancien directeur des opérations en Chine, succède à Natalie Knight en tant que directeur financier, tandis que Jean-Michel Imparato prend la tête de la région Europe. Stellantis traverse une période difficile, avec une chute de 18% des ventes en Amérique du Nord au premier semestre 2024, suivie d’une baisse supplémentaire de 20% au troisième trimestre.. Cette révision met en lumière la détérioration globale du marché automobile, qui affecte Stellantis, mais aussi d’autres constructeurs majeurs comme Volkswagen et BMW Sous la direction de Carlos Tavares , Stellantis a tout fait pour anticiper et encaisser les difficultés en ajustant son organisation et en se concentrant sur ses priorités opérationnelles. Le groupe a par exemple décidé de rattacher la gestion des approvisionnements à la direction industrielle pour améliorer sa performance commerciale. Dans un contexte dede l’industrie,pourQuel type de personnalité devrait prendre sa suite selon vous ?