Cette voiture électrique vaudra moins de 15 000 euros en France, sauf si…

La bonne réaction de Stellantis

Une citadine bien équipée pour un prix compétitif

Le bonus écologique reste à confirmer

L’entrée de la Leapmotor T03 sur le marché européen s’inscrit dans une stratégie plus large de Stellantis, visant à répondre à la perte de compétitivité de la Dacia Spring. Celle-ci n’est plus éligible au bonus écologique en raison de sa production entièrement chinoise., tout en conservant un coût de production compétitif. Cette approche permet à Stellantis de proposer une alternative attractive, avec des performances et un équipement supérieurs pour un prix équivalent, voire inférieur, à celui de la Spring.Malgré son positionnement en entrée de gamme, la Leapmotor T03 surprend par son niveau d’équipement., contre 225 km pour la Dacia Spring. La T03 est également plus puissante, avec un moteur de 95 ch, et permet une recharge rapide en courant continu jusqu’à 48 kW. De série, elle propose un écran tactile central de 10,1 pouces, un tableau de bord numérique, la climatisation automatique, et même un toit panoramique. Ces caractéristiques solides en font une citadine polyvalente, adaptée à un usage urbain et périurbain.L’éligibilité de la T03 au bonus écologique reste en suspens jusqu’au 30 septembre, date à laquelle l’Ademe rendra son verdict. Si le véhicule obtient le précieux sésame, il pourrait. La bonne nouvelle, c’est que le marché des citadines électriques est en constante évolution, avec l’arrivée de modèles comme la Citroën ë-C3, qui pourrait elle aussi enrichir cette dynamique. Dans tous les cas, la Leapmotor T03 s’annonce comme un acteur majeur sur le segment des citadines électriques abordables, surtout si le bonus écologique se confirme !Est-ce que genre depourrait vous donner envie de craquer pour une voiture électrique ? On attend vos commentaires !