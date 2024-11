Moto : Royal Enfield se tourne vers l’électrique avec sa nouvelle gamme Flying Flea

Royal Enfield et le retour de la Flying Flea

Au salon EICMA de Milan, Royal Enfield a donc officialisé sa première gamme de motos électriques sous la marque Flying Flea, directement inspirée de son modèle légendaire de 1940, qui était utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle gamme se décline en deux versions : la Flying Flea C6, un modèle au design classique, et la Flying Flea S6, un scrambler., une modernisation nécessaire dans un marché où le thermique est de plus en plus pointé du doigt.Le constructeur a mobilisé une équipe de 200 ingénieurs et développé plus de 20 brevets autour de cette gamme, avec des composants tels que les moteurs, les batteries et les systèmes de gestion.Pour renforcer son expertise, elle s’est associée à Stark Future, un spécialiste des motos électriques tout-terrain, permettant ainsi à la marque d’intégrer des technologies de pointe dans ses nouveaux modèles.Le modèle phare, Flying Flea C6, est attendu pour 2026 avec un positionnement adapté aux trajets urbains et périurbains.La batterie fixe est équipée d’un système de gestion électronique avancé via une VCU (Unité de Contrôle de Véhicule), permettant le suivi en temps réel de la performance de la moto ainsi que des mises à jour à distance. Un mode de conduitesans vitesse est également proposé, pour faciliter une conduite que la marque décrit comme intuitive. Les dispositifs d’ABS et de régulateur de vitesse sont également présents pour augmenter la sécurité.La Flying Flea C6 inclut des fonctions de connectivité via smartphone, avec des outils de navigation et de suivi en temps réel.Avec ce mélange d’esthétique rétro et de technologie moderne, Royal Enfield souhaite séduire une nouvelle génération de motards qui privilégient l’écologie sans renoncer à l’identité de la marque. La série Flying Flea pourrait représenter un tournant pour Royal Enfield dans le marché des motos électriques, tout en préservant son héritage historique.Y a-t-il des motards parmi vous ? Passer à une moto électrique vous semblerait-il envisageable,