Sixième rappel de Tesla pour le Cybertruck en un an : ça commence à faire beaucoup

Défaut technique et rappel de plus de 2 400 véhicules

Un modèle au cœur de plusieurs rappels en 2024

Un modèle stratégique mais coûteux pour Tesla

Tensions entre Tesla et les régulateurs fédéraux

Full Self-Driving Supervised

Tesla a annoncé le rappel de 2 431 véhicules de son modèle Cybertruck en raison d’un défaut potentiel dans l’inverseur de puissance. Ce problème, détecté sur des véhicules fabriqués entre novembre 2023 et juillet 2024, pourrait empêcher le véhicule de générer du couple lorsque le conducteur appuie sur l’accélérateur,. Cette défaillance risquerait de provoquer une perte de propulsion et augmenterait de ce fait le risque d’accidents. L’entreprise a affirmé qu’elle remplacerait la pièce défectueuse gratuitement dès le 9 décembre 2024, tout en précisant qu’aucun accident ou blessure liée à ce défaut n’a été signalé.Depuis sa commercialisation, le Cybertruck , lancé fin 2023 après deux ans de retard,. Parmi les rappels notables, celui d’octobre 2024 concernait plus de 27 000 véhicules et portait sur un problème d’affichage de la caméra de recul, potentiellement dangereux pour la visibilité du conducteur. Ce rappel avait pu être résolu par une mise à jour logicielle à distance. En revanche, d’autres rappels, comme ceux de juin pour un défaut d’essuie-glace et de garniture extérieure, et celui d’avril pour un problème d’accélérateur, nécessitaient des interventions physiques.Avec son design inspiré de la science-fiction et son châssis en acier inoxydable, le Cybertruck a permis de renouveler l’offre de Tesla. Tesla n’a pas communiqué de chiffres de production ou de livraison pour ce modèle, mais l’investissement dans son développement en fait un enjeu stratégique scruté par les investisseurs. Malgré ces rappels à répétition, le Cybertruck est devenu l’un des trois véhicules électriques les plus vendus aux États-Unis au troisième trimestre de 2024, derrière les modèles Model Y et Model 3 de Tesla.Ces rappels ont aussi lieu dans un contexte de tensions entre Tesla et l’organisme de régulation de la sécurité routière aux États-Unis. Tesla fait actuellement l’objet de quatre enquêtes fédérales,. La récente élection de Donald Trump, soutenu financièrement par Elon Musk, pourrait changer la donne pour Tesla. Trump a annoncé la création d’un nouveau département dirigé par Musk pour rationaliser l’intervention de l’État et simplifier les normes, y compris les normes de sécurité automobile.