Voiture de l’année 2025 : pour laquelle voteriez-vous ?

Le prix européen de la voiture de l’année, organisé chaque année par un jury de 61 journalistes issus de 23 pays, récompense le modèle qui combine innovation, performances environnementales et rapport qualité-prix. En 2025, sur les 42 véhicules initialement retenus, seuls sept ont été sélectionnés après des tests approfondis au Danemark.Les modèles encore en lice sont les suivants : Renault 5/Alpine A290, Citroën C3/ë-C3 , Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 , Alfa Romeo Junior et Cupra Terramar.Sur les sept modèles sélectionnés, cinq sont disponibles en version 100 % électrique, ce qui confirme l’évolution du secteur.Bien accueillie pour son design rétro et ses performances, elle fait office de favorite, après la victoire du Renault Scenic E-Tech en 2024. Du côté des SUV électriques, le Hyundai Inster et le Kia EV3 font bonne figure, en particulier grâce à leur autonomie très correcte, avec jusqu’à 605 km pour le Kia EV3. Les modèles thermiques ou hybrides, comme la Dacia Duster et le Cupra Terramar, sont aussi en lice, mais on les voit mal remporter le vote, sauf énorme surprise.La présence de deux véhicules français dans cette compétition est notable.Cette dernière se distingue du lot par son prix jugé compétitif, bien que ses premières livraisons aient révélé quelques défauts. La Dacia Duster, elle, continue d’incarner une offre attractive pour les familles européennes.Les modèles finalistes seront soumis à des essais finaux en Belgique avant le vote des jurés, qui disposeront de 25 points à attribuer entre au moins cinq véhicules.Le modèle gagnant succédera au Renault Scenic E-Tech.Alors certes, vous n’avez peut-être pas testé toutes ces voitures, mais on a quand même envie de vous demander : pour laquelle voteriez-vous ?