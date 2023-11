Tous les prix de la Citroën ë-C3 électrique low-cost : des bonnes et des mauvaises surprises

• Moteur 83kW (environ 113ch)

• Batterie de 44 kWh

• Autonomie de 320 km WLTP

• Charge rapide à 100kW

• 20 à 80% en 26 minutes

• Chargeur 11kW AC

• Coffre 315 litres

ë-C3 YOU à 23 300€

• Suspension Citroën Advanced Comfort

• Climatisation manuelle

• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

• Capteurs de stationnement arrière

• Affichage tête haute

• My Citroën Play

• Aide au freinage d'urgence (AFU)

• Système actif d'alerte de franchissement de ligne

• Reconnaissance des limitations de vitesse

• Alerte à l'attention du conducteur

• 6 Airbags

• Éclairage automatique

• Phares avant à LED

• Rétroviseur électrique

• Habillage complet 16" pyrite

• Passage de roue noir mat

• Spoiler arrière

• Rangée monobloc rabattable

ë-C3 MAX à 27 800 €

• Suspension Citroën Advanced Comfort

• Sièges Citroën Advanced Comfort

• Climatisation automatique

• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

• Capteurs de stationnement arrière

• Caméra arrière

• Essuie-glaces automatiques

• Vitres électriques arrière

• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Affichage tête haute

• My Citroen Drive avec écran tactile 10'' et recharge sans fil pour • Smartphone (Navigation 3D)

• Aide au freinage d'urgence (AFU)

• Système actif d'alerte de franchissement de ligne

• Reconnaissance des limitations de vitesse

• Alerte à l'attention du conducteur

• 6 Airbags

• Éclairage automatique

• Éclairage de hauteur intelligent

• Feu arrière à LED 3D

• Rétroviseur latéral rabattable électriquement avec fonction de dégivrage

• Atacamite 17" Alloy diamond cut

• Garniture gris métropolitain TEP/Sièges en tissu

• Réglage en hauteur du siège conducteur

• Siège arrière rabattable 60/40

• Plaques de protection avant et arrière

• Toit Bi-tons

• Rails de toit

• Vitres arrière teintées foncées

• Volant en cuir artificiel

• Couleur métallisée gratuite

L'avis de Mac4Ever

On connait désormais, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Le prix d'accroche avait été fixé à 23 300€ pour une disponibilité dès 2024 mais le constructeur pousse logiquement à passer à la version supérieure, bien mieux équipée.Pour rappel, elle propose en standard de spécificationsle week-end grâce à une charge très rapide :, qui embarque de nombreuses aides à la conduite, un régulateur, les capteurs de parking,-il faudra se contenter de son smartphone, ni de chargeur sans-fil. La caméra de recul, la banquette fractionnable et la clim auto sont également absentes de cette version., les essuie-glaces automatiques, les vitres électriques arrière, la banquette rabattable 60/40, les rails de toit et des éléments de design (volant faux-cuir, toit bi-ton).: il n'est pas déconnant de faire de longs trajets avec ce véhicule, même s'il ne devrait pas dépasser les 160 à 180Km à 130Km/h.Evidemment, tout est fait pour vous pousser vers la version Max : net la caméra de recul est aussi bien pratique en ville, d'autant que la différence de prix (4500€) est vraiment élevée -aucune possibilité de les ajouter en option par exemple.On trouve en effet de nombreux véhicules électriques dans la fourchette 20-25 000€, y compris des Tesla Model 3 un peu kilométrées