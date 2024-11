Voitures électriques : coup de frein sur le bonus écologique en 2025

une coupe budgétaire de 50% !

Un contexte de crise

Cette décision, qui devrait être officialisée dans les prochains jours par voie de décret, introduit des critères plus stricts et réduit considérablement le champ des bénéficiaires.Ainsi. Cette mesure pourrait freiner la transition écologique dans les flottes professionnelles, un secteur pourtant jugé crucial en matière de réduction des émissions.De même, les véhicules des particuliers seront également impactés par la réduction du bonus. Les acheteurs continueront de bénéficier d’une aide, mais les montants seront réduits.Pour rappel, le montant du bonus écologique s'élève actuellement à 4 000 € pour la moitié la plus aisée des contribuables et à 7 000 € pour les foyers les plus modestes, c’est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence par part n’excède pas 15 400 € par an (déciles 1 à 5). Ainsidevrait être indexé de la manière suivante : 4 000 € pour les déciles 1 à 5 (jusqu'à 15 400 €/an de RFR), 3 000 € pour les déciles 6 à 8 et 2 000 € pour les déciles 8 à 10.L’objectif du gouvernement est de limiter les dépenses publiques tout en ciblant plus précisément les aides vers les ménages qui en ont le plus besoin. Cette approche vise également à encouragerMais la réduction ou la suppression des bonus risque d'avoir, particulièrement dans les segments bas et moyen de gamme et ainsi ralentir la dynamique de croissance du marché. On pense tout particulièrement aux entreprises dont les utilitaires jouent un grand rôle dans ledes transports. Ces dernières pourraient être freinées dans leur adoption de véhicules moins polluants.Enfin,, qui devront ajuster leurs stratégies pour compenser cette baisse des bonus.