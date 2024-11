C’est quoi cette histoire de voitures électriques bloquées dans une jardinerie près d’Albi ?

Photo : France Bleu

Des citadines électriques qui stagnent à Lescure-d’Albigeois

Leapmotor T03

Un stock qui s’éternise

Un embarras pour la commune

Leapmotor T03

Et maintenant ?

À Lescure-d’Albigeois, petite commune proche d’Albi, une scène inhabituelle intrigue les habitants :. Ces véhicules, importés de Chine, sont le fruit d’un projet entrepreneurial ambitieux qui a mal tourné, laissant le distributeur local, SN Diffusion , avec un stock encombrant et invendable.Tout commence en 2021. Didier Sirgue, patron de SN Diffusion, décide d’importer ces petites citadines chinoises, misant sur l’essor des voitures électriques en Europe. Avec 2 millions d’euros investis, il devient le distributeur exclusif de la marque Leapmotor. Mais la belle mécanique se grippe en 2023, lorsque le géant Stellantis rachète 21 % de Leapmotor et s’impose comme distributeur officiel.Un coup dur.Avec un millier de véhicules commandés, l’entreprise se retrouve dans l’impasse. Les mails envoyés à Leapmotor restent sans réponse ou arrivent trop tard.Et ce n’est pas qu’une question de place. Ces véhicules, qui nécessitent un entretien régulier pour éviter la dégradation des batteries , risquent de perdre rapidement de leur valeur.Autant dire que l’avenir de ces Leapmotor T03 semble bien incertain.Ce blocage commercial crée un certain malaise à Lescure-d’Albigeois. Si la mairie reste discrète, plusieurs élus s’inquiètent de l’impact de ce stockage prolongé sur la réputation de la commune.Pendant ce temps, Didier Sirgue a entamé une bataille judiciaire, espérant que le constructeur chinois reprenne son stock. Mais les choses traînent, et les voitures continuent de s’entasser,Alors, que va-t-il se passer pour ces voitures chinoises oubliées dans une jardinerie tarnaise ?En attendant, à Lescure, elles restent là, bien rangées… et toujours à l’arrêt.