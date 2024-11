Stellantis présente sa nouvelle plateforme avec une autonomie électrique de 800 km

STLA Frame

STLA Frame Platform BEV

Jusqu’à 800 km d’autonomie en électrique

STLA Frame Platform REEV

Une conception flexible

conduite optimisée

STLA Frame Platform ICE

Un élément clé de la stratégie “Dare Forward 2030”

La plateforme STLA Frame est présentée dans le groupe comme capable de proposer de très bonnes performances en autonomie.En termes de capacité, elle permet un remorquage maximal de 6 350 kg et une charge utile de 1 224 kg, des records dans cette catégorie. Elle intègre également une charge rapide en courant continu : les véhicules électriques basés sur STLA Frame peuvent devrait pouvoir récupérer 160 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Cette plateforme est aussi pensée pour affronter des conditions exigeantes, en particulier des passages de gué allant jusqu’à 610 mm.La flexibilité de STLA Frame serait l’un de ses atouts majeurs.Les modules de propulsion électrique (EDM) avant et arrière, fabriqués en interne, offrent une puissance allant jusqu’à 250 kW et une traction intégrale de série. Cette configuration permettra, en toute logique, des accélérations rapides et Stellantis promet une, quel que soit le scénario de chargement. Le châssis intègre aussi des suspensions pneumatiques et une conception renforcée pour protéger les batteries, en minimisant la traînée aérodynamique.STLA Frame fait bien sûr partie intégrante de la stratégie d’électrification de Stellantis, qui prévoit 50 milliards d’euros d’investissements d’ici 2030.Avec des fonctionnalités comme la charge bidirectionnelle et une architecture évolutive, cette plateforme montre en partie les ambitions de Stellantis en matière d’innovation sur ce secteur. Les premières applications de STLA Frame seront visibles sur des modèles des marques Jeep et Ram, pour assoir la position du groupe sur le segment des SUV et pick-up.On attend de voir si des modèles basés sur cette plateforme, en particulier bien sûr sur le marché européen.