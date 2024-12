La mise à jour Tesla de Noël confirme l’application Apple Watch !

Une appli Tesla pour l’Apple Watch et un mode Santa

Améliorations pratiques de la navigation

Et quelques gadgets

C’est probablement la nouveauté que les utilisateurs de Tesla attendaient le plus :. Avec cette application, plus besoin de sortir votre smartphone pour verrouiller ou déverrouiller votre voiture. Depuis votre poignet, vous pouvez vérifier la charge de la batterie, régler la climatisation et même ouvrir le frunk (le coffre avant, pour les intimes).Tesla ne s’arrête pas là et apporte de belles évolutions à son système de navigation.. Les temps de détour estimés s’intègrent également au trajet, que ce soit pour un arrêt café ou une recharge rapide.Autre fonctionnalité utile : la possibilité de, avec des ajustements automatiques des arrêts en cours de route. Ces ajouts pratiques simplifient les trajets quotidiens et les longs voyages, tout en rendant l’expérience Tesla plus intuitive.Une autre amélioration très attendue permet désormais de, sans passer par une clé USB. Un ajout qui ravira les utilisateurs.Enfin,. Malheureusement, elles ne concernent pas les utilisateurs français, qui restent très limités sur ce point. Par exemple, la fonction de navigation autonome pour sortir du parking demeure extrêmement bridée en France, comme l’a constaté Didier Autre bonus qui ne devrait pas nous concerner, vu qu’il n’est pas commercialisé chez nous :, rennes et lutins inclus. Pour les autres modèles (S, 3, X, Y), Tesla propose de nouvelles animations lumineuses synchronisables via l’application, idéales pour illuminer les fêtes.Enfin, impossible de ne pas mentionner la fonction “Fart on Contact”, qui déclenche un bruit de prout dès qu’un siège détecte une personne. Inutile, certes,