Renault 5 E-Tech : une version abordable disponible, mais limitée en autonomie

Un modèle allégé pour une autonomie de 312 km

Pour baisser le coût, Renault a revu à la baisse certains équipements

La gamme Renault 5 va encore s'élargir

La Renault 5 E-Tech se distingue donc de sa grande sœur équipée d’une batterie de 52 kWh, avec ici une batterie de 40 kWh promettant 312 km d’autonomie selon les normes WLTP.Cette version allégée permet à Renault de proposer un modèle sous les 28 000 €, et ouvre la porte à une clientèle citadine qui hésitait à faire le saut vers l’électrique en raison des prix élevés.L’écran d’instrumentation numérique passe de 10 pouces à 7 pouces, et des fonctionnalités comme la caméra de recul et le planificateur d’itinéraire sont absentes.Dans la course aux petites électriques, la Renault 5 fait face à quelques rivales. La Peugeot e-208 , par exemple, offre 363 km d’autonomie mais commence à 32 080 €, tandis que la Fiat 500e est proposée dès 30 400 €, avec une autonomie plus limitée de 190 km., même si l’absence de recharge vraiment rapide pourrait rebuter ceux qui envisagent des trajets plus longs occasionnellement.Renault ne s’arrête pas là. Pour 2025, la marque prévoit une version encore plus abordable, la Renault 5, équipée d’un moteur de 95 ch et visant un prix sous les 25 000 €, toujours sans option de recharge rapide.Avec cette diversification, Renault entend bien attirer un maximum d’acheteurs sur le marché des citadines électriques.