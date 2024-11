Porsche ralentit sa transition vers l’électrique

Porsche ne vent pas assez de Taycan

Porsche Macan EV

Les moteurs thermiques et hybrides résistent

Des objectifs de transition électrique repoussés

Porsche K1

Un marché et une concurrence en mutation

Porsche, emblème de l'automobile de luxe, fait donc face à une baisse significative des ventes de ses modèles électriques. Le Taycan , premier véhicule 100 % électrique de la marque lancé en 2019, a vu ses ventes chuter de 35 % sur les neuf premiers mois de 2024.La situation est similaire pour le Macan EV, qui peine à atteindre les niveaux de ventes de sa version thermique précédente. Porsche est aussi confronté à une concurrence accrue en Chine, marché clé pour l'électrique, où les constructeurs locaux proposent des modèles bien plus abordables Face à ces difficultés, Porsche revoit sa stratégie. Le directeur financier, Lutz Meschke, a confirmé que la marque poursuivra le développement de moteurs thermiques et hybrides, pour répondre à une demande persistante dans le segment premium et de luxe.Porsche envisage désormais d'équiper certains modèles initialement prévus comme électriques, tels que le Cayenne ou les futurs Boxster et Cayman, de motorisations hybrides ou thermiques. Aux États-Unis, la version thermique du Macan continuera même d'être commercialisée pour pallier la baisse des ventes de sa déclinaison électrique.Porsche avait initialement fixé l'objectif de réaliser 80 % de ses ventes avec des modèles électriques d'ici 2030.La marque maintient certains projets, comme le lancement d'un 718 électrique en 2025 ou d'un Cayenne EV en 2026, mais envisage aussi des variantes hybrides. Notons qu'un SUV électrique haut de gamme, surnommé leet prévu pour 2027, pourrait lui aussi intégrer des motorisations thermiques si la demande persiste.Les difficultés rencontrées par Porsche montrent une tendance plus large dans le secteur automobile. La stagnation des ventes de véhicules électriques dans les segments premium incite à la prudence.Un positionnement compliqué pour les constructeurs donc.