Nio : pourquoi recharger sa batterie quand on peut la changer ?

L’Europe commence à s’équiper

Des ambitions mondiales portées par la Chine

Nio avance ses pions en Europe en proposant un service d’échange de batteries ultra-flexible. Dans quatre pays (Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède), les utilisateurs peuvent désormais passer d’une batterie standard de 75 kWh à une batterie longue portée de 100 kWh pour un mois ou plus, selon leurs besoins.En Chine, le changement peut même se faire pour une seule journée, de quoi complètement remplacer la recharge traditionnelle.Ce modèle, déjà testé en Chine , s’appuie sur un réseau européen en expansion : 59 stations d’échange sont déjà disponibles dans cinq pays, avec une première implantation prévue en Belgique d’ici peu.Les utilisateurs peuvent réserver une batterie plus grande via l’appli Nio un jour à l’avance.Résultat : une économie de temps considérable et une vraie flexibilité pour ceux ont une station de remplacement sur leur parcours ou près de chez eux.En Chine, Nio ne ralentit pas le rythme. En 2024, 424 nouvelles stations d’échange ont été ajoutées, portant le total à un maillage dense couvrant 80,3 % des utilisateurs à moins de 3 km.La recharge traditionnelle n’est pas en reste. Avec 389 nouvelles bornes installées en novembre, Nio gère désormais 24 358 bornes réparties dans 4 142 stations.Avec 20 575 véhicules livrés en novembre (dont 5 082 via sa sous-marque Onvo), Nio continue de pousser sa vision de la mobilité électrique.