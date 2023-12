Le QRCode, l'idée à la con des bornes de recharge électrique à abandonner d'urgence !

plug&charge

L'arnaque facile au QRCode

L'Europe ne va pas assez loin !

Imaginez un instantou pire encore, qu'il faille utiliser une application pour déclencher la distribution du sans-plomb... Aberrant ? C'est pourtant comme cela que ça se passe sur une majorité des stations de recharge électrique.Même s'il est vrai que beaucoup de conducteurs aguerris utilisent des badges, duou éventuellement un terminal de CB lorsqu'il est disponible,Il suffit en effet de, car les opérateurs eux-même recouvrent parfois leurs propres codes régulièrement ! Précisons que ces QRCode redirigent généralement sur des plateformes de paiements -des sites internet.Durant les fêtes de fin d'année, c'est la commune de Lorris (dans le Loiret) qui en a fait les frais., engendrant confusion et plaintes et forcément, un peu de panique.et l'interface pleine d'amateurisme. Plus l'opérateur est petit et local, plus la plateforme parait dépouillée et peu engageante, les utilisateurs s'y sont malgré tout habitués.L'entourloupe est d'autant plus facile. Lorsque vous mettez votre voiture en charge, vous n'avez généralement pas le temps de faire toutes les vérifications nécessaires... Il est tard, vous devez faire le check-in à l'hôtel ou vous avez rendez-vous, bref, pas le temps de tergiverser.C'est également l'Europe qui vaSeuls les modèles de plus de 50kW seront concernés -pour la charge rapide uniquement, donc. Pourquoi ?, car un TPE requiert de la maintenance, des frais supplémentaires et un écran/clavier intégré à la borne.En clair,par la directive, sauf législation locale particulière. Si le gouvernement ne légifère pas en ce sens,Le problème, c'est queSituées dans les villages, parking et agglomérations, elles vont donc rester la cible des pirates pendant des années... et c'est bien dommage.