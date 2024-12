GM laisse tomber ses rabotaxis Cruise

Cruise, c’est fini : GM change de cap

Microsoft perd 800 millions dans l’affaire

Le marché des robotaxis déjà bouché ?

Un pari risqué

Coup de frein chez General Motors : après des années d’investissements massifs,. L’idée de déployer une flotte de taxis autonomes avait fait rêver, mais la réalité, elle, s’est avérée bien plus coûteuse et risquée. Mary Barra, PDG de GM, a justifié cette décision par les défis financiers et la concurrence accrue sur ce marché. Résultat : Cruise sera désormais intégré aux équipes techniques de GM pour se concentrer sur des technologies de conduite autonome destinées aux véhicules personnels.Fini donc le rêve des taxis sans chauffeur made in GM aux Etats-Unis., capable de gérer la conduite sur autoroute sous supervision humaine.Dans cette débâcle, les partenaires de GM ne s’en sortent pas indemnes.. Une charge qui vient plomber ses résultats du dernier trimestre 2024.Pour Microsoft, cet épisode montre les risques de miser sur une technologie encore en plein rodage. Et pour GM Il faut dire que la concurrence est rude., pendant que Tesla promet une révolution avec son “ Cybercab ”. Amazon (avec Zoox) et des entreprises chinoises comme Pony.ai avancent aussi leurs pions. Cruise, de son côté, a été plombé par des accidents médiatisés et des coûts d’exploitation astronomiques. Avec plus de 10 milliards dépensés et une rentabilité toujours hors de portée, GM a préféré jeter l’éponge.En laissant tomber les robotaxis, GM espère mieux valoriser les technologies développées pour Cruise et économiser un milliard de dollars par an. La vraie question dans les années à venir se de savoir si les consommateurs veulent vraiment des voitures entièrement autonomes, ou s’ils préfèrent garder les mains sur le volant. Dans tous les cas Tesla et Waymo doivent se frotter les mains,