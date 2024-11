Tremblez, chauffeurs de taxis/VTC : le Tesla Cybercab débarque à Paris ! Irez-vous le voir ?

L'autonomie est la clé d'un avenir durable, sûr et abordable



Pour créer un avenir durable, nous devons démocratiser les moyens de transport. Pour ce faire, nous rendons la conduite plus efficace, plus abordable et plus sûre. L'autonomie rend cet avenir possible dès aujourd'hui, en offrant la possibilité de réduire la consommation d'énergie, le trafic routier et les erreurs humaines, tout en diminuant les coûts d'exploitation. Les données factuelles montrent déjà que les fonctionnalités avancées d'assistance conducteur améliorent considérablement la sécurité actuelle sur la route : au troisième trimestre 2024, les conducteurs utilisant la technologie Autopilot étaient dix fois moins susceptibles d'être impliqués dans un accident qu'un conducteur ordinaire*.



Aujourd'hui, chaque Tesla est équipée de série de l'Autopilot, pour plus de sécurité et de confort. À l'avenir, tous les véhicules Tesla offriront des Capacités de conduite entièrement autonome non supervisée, y compris la gamme actuelle : les Model S, Model 3, Model X et Model Y seront continuellement mis à jour avec des fonctionnalités d'assistance conducteur supplémentaires, afin d'avancer vers l'avenir de l'autonomie.



Tesla Cybercab



Afin de proposer un moyen de transport plus abordable et plus rapide pour tous, Tesla a développé le Cybercab, un robotaxi entièrement autonome conçu pour offrir une mobilité électrique premium et personnalisée.



Le Cybercab est un véhicule deux places, sans volant ni pédales, accessible à tous via l'application Tesla. Le Cybercab permettra de réserver rapidement et de manière sûre un trajet autonome, fourni par un moyen de transport pratique et abordable qui pourra également transporter tout le nécessaire dans son large coffre. Il suffit de l'appeler pour pouvoir l'utiliser aussi longtemps que nécessaire, soit aussi bien pour les petits trajets que pour la journée entière.



Les personnes vivant en Europe sont invitées à se rendre dans les centres Tesla sélectionnés avant la fin de l'année pour découvrir le Cybercab et en savoir plus sur l'avenir de l'autonomie.