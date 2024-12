Paris inaugure sa première station-service 100 % électrique

Visuel : journalauto.com

Une station de recharge rapide au cœur de la capitale

Photo : @geoffroyboulard

Une stratégie de reconversion des stations-service

Visuel : francebleu.fr

Une réponse à un manque de bornes

Située Porte de Saint-Ouen, dans le 17ᵉ arrondissement, cette station 100 % électrique est une première à Paris. Sur une superficie de 200 m², elle propose huit bornes ultrarapides de 300 kW.Les tarifs sont fixés entre 0,49 €/kWh pour les bornes standard (jusqu’à 50 kW) et 0,59 €/kWh pour les bornes plus rapides. Les paiements peuvent s’effectuer par différents moyens, comme une carte bancaire ou des applications mobiles.Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large de reconversion des stations-service traditionnelles.Cette infrastructure parisienne est la cinquième du genre en Île-de-France, et le groupe prévoit d’étendre son réseau à 500 stations équipées de bornes de recharge d’ici 2027, dont une grande partie exclusivement électriques. À Paris, TotalEnergies cible en priorité des emplacements stratégiques, adaptés aux besoins des usagers locaux, mais aussi des professionnels comme les taxis, VTC et livreurs.L’installation de ces stations électriques vise à pallier le manque de bornes de recharge en centre-ville.En plus de la recharge, cette station propose des services additionnels comme le Wi-Fi ou un espace détente, de quoi se rapprocher de l’expérience offerte par les bornes de recharge situées sur les stations d’autoroute.