MG annonce une voiture électrique avec batterie semi-solide pour 2025 à prix abordable

MG, marque britannique passée sous pavillon chinois avec SAIC Motor, a révélé qu’elle lancera en 2025 un modèle électrique équipé d’une batterie semi-solide. C’est Zhou Xing, directeur général de MG , qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, en précisant que. Une déclaration qui interpelle, car cette technologie, souvent associée aux modèles haut de gamme, reste coûteuse à produire.La batterie semi-solide repose sur une combinaison d’électrolytes liquides et solides, contrairement aux batteries lithium-ion classiques qui utilisent uniquement un électrolyte liquide., tout en maintenant des coûts de production plus accessibles que pour les batteries entièrement solides , toujours complexes à industrialiser.Selon les informations disponibles, cette batterie semi-solide serait similaire à celle déjà annoncée sur l’IM L6, une berline d’un autre sous-groupe de SAIC. Pour vous donner une idée, l’IM L6 propose une batterie de 123,7 kWh avec une densité énergétique supérieure à 300 Wh/kg, permettant plus de 1 000 kilomètres d’autonomie (cycle CLTC)., ajoutant plus de 400 kilomètres d’autonomie en seulement 12 minutes.En intégrant cette technologie dans une gamme plus accessible, MG cherche à se positionner sur un marché clé où les performances de recharge et d’autonomie sont devenues des arguments de vente importants,Pour 2025, MG prévoit de lancer deux nouveaux modèles et deux restylages sur le marché chinois. Les détails sont encore assez flous,, comme la future Cyber GTS. Malgré cette promesse d’un prix abordable, cette technologie risque de d’abord apparaître sur des véhicules plus coûteux avant de se démocratiser.En parallèle, MG travaille aussi sur sa motorisation hybride DMH, déjà présente ailleurs sur certains marchés avec le modèle MG HS.La course aux batteries de nouvelle génération s’intensifie, et c’est une bonne chose. Si MG avance sur les semi-solides pour 2025, des géants comme Toyota et Volkswagen parient sur les batteries entièrement solides, avec des lancements attendus plutôt autour de 2028-2030.. Reste à voir si les performances promises seront au rendez-vous et si lele sera vraiment, et on sait que quand on parle de voitures électriques, c’est rarement le cas.