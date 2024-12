Robotaxi Waymo : ça tourne un peu en rond quand même, littéralement (vidéo)

37 tours

Un rond-point sans fin

tourner en rond

Des dérapages technologiques pas si rares

Toujours en quête de perfection

Des ambitions qui dépassent les bugs

Le véhicule, sans passagers à bord, semblait incapable de sortir de ce rond-point. La vidéo, plutôt courte, montre le véhicule tourner bêtement en rond, pas vraiment dangereux, mais un peu cocasse,Waymo a réagi rapidement en précisant qu’une mise à jour logicielle avait été déployée pour corriger le problème. Ce qu’ils n’ont pas expliqué, c’est pourquoi le système a décidé, à ce moment-là, queétait une bonne idée.Ce n’est pas la première fois qu’un véhicule Waymo fait des siennes.Amusant pour les spectateurs, un peu moins pour les voisins qui ont supporté le vacarme. En avril, un autre robotaxi a carrément pris la voie opposée pour éviter un groupe de cyclistes. Des incidents qui, même s’ils restent sans conséquences graves, montrent bien que la conduite autonome n’est pas encore sans faille.Pour gérer ces imprévus, Waymo dispose d’ingénieurs capables d’envoyer à distance des instructions pour débloquer les voitures. Par exemple,Mais il on imagine comment cette solution pourrait être déployée en masse si des centaines de taxis décidaient de buguer en même temps.Malgré ce type de mésaventures, Waymo ne ralentit pas. Après avoir testé ses voitures dans des climats doux comme ceux de Phoenix et Los Angeles,Le but ? Préparer ses véhicules à des conditions plus complexes avant une potentielle expansion nationale. On en a parlé hier, Waymo commence aussi à tester ses voitures à l’international, comme au Japon par exemple