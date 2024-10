Robotaxis : Hyundai et Google font alliance

Mais c'est quoi Waymo ?

Le Ioniq 5 est l’heureux élu

Pourquoi les robotaxis n’existent pas encore en France ?

Pour ceux qui ne connaissent pas Waymo, c’est une filiale d’Alphabet (la maison mère de Google) spécialisée dans le développement de technologies de conduite autonome.. Waymo développe et teste des systèmes de conduite autonome depuis plus de dix ans, avec une flotte de véhicules ayant parcouru des millions de kilomètres en conditions réelles.Actuellement, Waymo exploite la seule flotte de robotaxis commerciaux sans conducteur aux États-Unis,. Le partenariat avec Hyundai a pour but d’étendre ces services en intégrant la technologie Waymo sur les nouveaux véhicules électriques Ioniq 5.Ce partenariat entre Hyundai et Waymo s’inscrit dans un projet à long terme pour développer des véhicules entièrement autonomes.. Avec cet accord, Hyundai consolide sa position dans le secteur des véhicules électriques et autonomes, tandis que Waymo continue d’étendre ses services de mobilité autonome à travers les États-Unis.Le Hyundai Ioniq 5 , un SUV entièrement électrique, a donc été choisi pour équiper la flotte de Waymo. Ce modèle se distingue par sa bonne autonomie et sa recharge rapide grâce à une architecture 800 volts.. La production des Ioniq 5 destinés à Waymo commencera en 2025 dans une usine en Géorgie (l’État américain, pas le pays), avec des tests prévus d’ici la fin de l’année. Ce partenariat devrait permettre à Waymo de renforcer sa flotte de robotaxis et d’étendre ses services à d’autres villes américaines. Pour rappel nous avons publié un essai du Ioniq 5 ici En France, le service de robotaxis tel qu’il est déployé aux États-Unis n’existe pas encore, et cela ne se produira hélas pas de sitôt. On peut l’expliquer par des réglementations strictes sur la conduite autonome et par le manque d’infrastructures adaptées. Le développement de ces technologies nécessite des investissements importants pour créer un écosystème complet, ce qui reste un frein sur le marché européen,La France s’est principalement concentrée sur des projets de navettes autonomes dans des environnements contrôlés, tels que les aéroports ou certains circuits urbains fermés,Aimeriez-vous voir ce type de service de