Waymo va tester ses taxis autonomes dans une ville non US. Devinez laquelle ! (ça n’est pas Pau)

Un projet préparatoire

Une collaboration avec des acteurs locaux

Un marché en exploration

Pour l’instant, il n’est pas vraiment question de proposer un service de robotaxis dans la capitale japonaise. Waymo prévoit surtout de, en particulier avec la circulation à gauche, pour former ses systèmes. Les véhicules utilisés, des Jaguar I-PACE électriques, seront conduits par des chauffeurs de Nihon Kotsu spécialement formés pour l’occasion.Les zones ciblées sont surtout des quartiers centraux comme Minato, Shinjuku, Shibuya et Chiyoda.. Une fois cette phase terminée, les tests en mode autonome seront envisagés, mais toujours sous la supervision d’un opérateur de sécurité.Nihon Kotsu prendra en charge la gestion et l’entretien des véhicules, et les équipes de GO travailleront à intégrer ces essais dans le paysage local.et des règles de circulation. Ce partenariat fait aussi partie d’une démarche de coopération avec les gouvernements nationaux et municipaux japonais, qui encouragent le développement des technologies autonomes, pour répondre aux défis démographiques du pays.Waymo n’a pas annoncé de plans pour un déploiement commercial immédiat à Tokyo, et précise qu’il s’agit vraiment d’un premier projet d’apprentissage technologique.. En fait Tokyo est considéré comme un marché complexe mais très prometteur, surtout avec ces initiatives gouvernementales dédiées à la mobilité autonome.Pour rappel, Waymo a été créée en 2009 dans le cadre du projet Google Car, dédié au développement de la conduite autonome., avec pour objectif de commercialiser des véhicules autonomes. Depuis, Waymo a réalisé des millions de kilomètres de tests sur routes publiques, principalement aux États-Unis donc, et lancé des services de robotaxis dans plusieurs villes, dont Phoenix et San Francisco.Cette annonce arrive alors que certains concurrents, comme General Motors avec Cruise, freinent leurs projets de robotaxis. Waymo veut visiblement plutôt opter pour une expansion progressive. Et vous, ça vous fait rêver ?