Qui avait la priorité ?

Une détection imparfaite

. Selon l’auteur de la vidéo, le robot livreur a traversé alors que le feu piéton était rouge (vous voyez, cette machine est presque humaine).Tout d'abord, il réussit à éviter une voiture, avant de rencontrer des difficultés pour monter sur le trottoir. Après un premier essai infructueux, le robot a reculé pour réajuster sa trajectoire, et c’est là que tout bascule -selon la formule consacrée- : il se fait percuter de plein fouet par un taxi autonome.Waymo a expliqué que son système de conduite autonome,Ce système est conçu pour privilégier des trajectoires sûres en fonction des données qu’il recueille. Il ajuste son comportement en fonction des usagers qu’il rencontre -comme les piétons ou les enfants (quid des chiens et des chats ?)- envers lesquels il adopte une prudence renforcée.Selon un porte-parole de Waymo, le taxi roulait à une) avant qu'il ne freine brusquement avant l’impact, ce que l'on peut voir sur la vidéo. De son côté, Serve Robotics a souligné que c’étaitqu’un de ses robots était impliqué dans un accident. L’entreprise a précisé que le robot était supervisé à distance, comme c’est toujours le cas dans les carrefours.Heureusement,Après une brève interruption d’environ une minute, chacun a repris son petit bonhomme de chemin, comme si de rien n'était. Cet incident souligne les défis que pose l’interaction entre véhicules et robots autonomes dans des environnements urbains complexes. Alors que ces technologies deviennent de plus en plus courantes,-même si l'histoire se finit très bien pour aujourd'hui.