Classement TomTom 2025 : découvrez cette ville française où rouler est un enfer (ça n'est pas Paris)

On pensait que Paris avait la médaille d’or des embouteillages, mais non. Cette année, c’est Bordeaux qui rafle tout : avec une vitesse moyenne de 19,3 km/h en 2024,. À Paris, c’était un peu mieux avec 28 minutes et 53 secondes pour la même distance, soit 20,8 km/h. Qui aurait cru qu’un petit tour dans la capitale des vins pouvait être moins rapide qu’un Paris-Marseille en TGV ?Lyon, de son côté, a pris cher aussi. Sa vitesse moyenne a chuté de 26,5 à 25,3 km/h.. Mais bon les Bouchons Lyonnais sont mondialement connus, donc ça ne devrait étonner personne (faire encore cette vanne en 2025 devrait être internet, j’attends donc que les autorités viennent me chercher).À Paris, 2024 était une année sportive, mais pas forcément pour les automobilistes.. Pourtant, pas de gros bouleversements dans le classement : Bordeaux reste devant Paris dans le classement de tête des villes françaises les plus ralenties. Anne Hidalgo , toujours à la recherche de solutions pourla capitale, peut se consoler : il y a pire. Marseille, Nantes et Nice affichent elles aussi des vitesses tout aussi désespérantes, oscillant entre 22 et 23 km/h. Bref, partout en France, on rame sérieusement.Si vous croyiez qu’on allait lâcher Bordeaux , détrompez-vous.pour ceux qui font 10 km matin et soir. À Paris, c’est à peine mieux avec 101 heures, mais bon au moins, les Parisiens ont appris à vivre avec depuis des décennies.À l’échelle mondiale, Bordeaux reste quand même assez loin des champions du temps perdu.. De quoi relativiser la prochaine fois que vous pesterez au volant sur le pont de Pierre bien connu de nos lecteurs bordelais.Parlons météo, parce que oui, elle joue un rôle clé dans tout ce bordel.. Ce jour-là, il fallait 37 minutes pour parcourir 10 petits kilomètres. Pas mieux à Bordeaux (décidément) lors de la tempête Nelson, où les automobilistes ont passé 35 minutes à rouler à deux à l’heure pour s’éloigner de la ville.Comme quoi, les tempêtes sont aussi efficaces que des grèves pour plomber le trafic.Entre facteurs statiques (comme la largeur des routes ou le nombre d’intersections) et dynamiques (météo, accidents, grèves), les raisons de la congestion ne manquent pas.. Ajoutez à cela des travaux, des limitations de vitesse ou une manifestation surprise, et voilà votre journée ruinée avant même d’avoir débutée.Les experts de TomTom pointent aussi du doigt l’augmentation des livraisons liées au e-commerce. Bah oui, votre colis Amazon ne se téléporte pas jusqu’à chez vous., et moins de patience pour les autres conducteurs.Ralf-Peter Schäfer, vice président en charge du trafic chez TomTom , le dit sans détour : sans infrastructures modernes et transports alternatifs, on est mal barrés.Mais bon, en attendant ces grands projets, on continue de jongler entre zones 30, pistes cyclables et bouchons interminables.Bref vous l’avez compris, Bordeaux rafle la couronne des bouchons en 2024, mais les autres villes ne sont pas loin derrière. Que ce soit à cause des JO, des tempêtes ou des infrastructures dépassées,. La prochaine fois que vous serez coincé sur le périph’ parisien, pensez aux Bordelais ou, mieux, aux pauvres habitants de Lima coincés dans leurs voitures. Tout le classement est visible ici