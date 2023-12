Discuter avec votre voiture ? TomTom et Microsoft y croient grâce à ChatGPT !

TomTom et Microsoft veulent mettre ChatGPT dans votre voiture

un compagnon de route capable de converser naturellement avec les utilisateurs.

Plus jamais seul sur la route ?

Les utilisateurs peuvent demander à l'assistant de les guider vers un lieu, de trouver des arrêts spécifiques sur leur itinéraire et de contrôler vocalement les systèmes embarqués pour, par exemple, augmenter la température, ouvrir les fenêtres ou changer de station de radio.

Vous avez toujours rêvé de tailler une bavette avec votre voiture pendant les longs trajets solitaires tel Michael Knight avec Kitt (les plusexpérimentés comprendront, les autres feront une recherche Google) ? Cela pourrait bientôt devenir une réalité grâce à un partenariat entre TomTom et Microsoft afin de créer un nouvelassistant vocal s'appuyant sur les services Azure, les bases de données des cartographies du spécialiste du GPS et les grands modèles de langage d'OpenAI (dont ChatGPT). Ce savant cocktail pourrait donc permettre d'intégrerA l'image d'un Google Automotive,, permettant ainsi de lancer la navigation ou encore la lecture de la musique, mais également d'obtenir des informations et de modifier les différents paramètres de la voiture, comme la climatisation, ou encore l'ouverture/fermeture des fenêtres., dont celui des véhicules, et TomTom entend proposer son programme sur tous les systèmes d'infodivertissement existants, et bien entendu sur son propre Digital Cockpit. Reste à savoir à quel point le système pourra interagir avec les différents éléments en fonction de l'intégration et de l'adoption des constructeurs, et surtout, si les utilisateurs sont prêts à entamer des conversations avec une IA afin d'agrémenter leurs trajets.