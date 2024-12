Allô Hidalgo : 30 000 euros de téléphone pour un voyage à Tahiti

Visuel : Grok

Les frais du voyage qui font grincer des dents

Une affaire dans le viseur de l’anticorruption

culturelle et environnementale

Erreur technique ou manque de vigilance ?

Des questions sur la gestion des fonds publics

Dans les chiffres communiqués, on retrouve 40 955 euros pour les vols aller-retour et 18 545 euros pour l’hébergement et les repas. Jusque-là, ça fait déjà mal au portefeuille, mais on va dire que c’est habituel.Selon Le Canard Enchaîné, personne dans l’équipe n’a pensé à vérifier si le forfait d’ Anne Hidalgo était compatible avec le réseau local. Résultat, les communications en Polynésie ont fait exploser la facture, que la mairie a assumée sans la mentionner dans les premiers documents transmis à la justice.Cette histoire n’a pas traîné à atterrir sur le bureau d’une association anticorruption, qui a porté plainte contre X pour détournement de fonds publics.La mairie, dans la tourmente, défend son voyage en évoquant une missiondestinée à renforcer les liens entre Paris et la Polynésie. Mais côté communication, le silence sur les 30 000 euros de téléphone passe mal.Difficile de savoir si cette histoire relève d’une simple négligence ou d’un sérieux manque de contrôle. Ce qui est sûr, c’est que l’addition aurait pu être évitée avec un peu plus d’anticipation.Si les frais liés au transport ou à l’hébergement peuvent encore se justifier, un hors forfait téléphonique de cette ampleur, c’est autre chose.Au final, cette affaire soulève des questions bien plus larges sur l’utilisation des fonds publics et la gestion des déplacements officiels.Le PNF doit trancher sur les responsabilités, mais une chose est sûre : personne n’aime recevoir ce genre de facture, surtout quand c’est le contribuable qui la règle.