Tesla Model Y 2025 "Juniper" : ce que révèlent les dernières photos intérieur/extérieur

Juniper

La Tesla Model Y 2025 sans camouflage !

face-lift

Comodos, Steer By Wire, Volant carré ?

carrée

Steer By Wire

One more thing ?

Ces premières images nous offrent quelques réponses mais surtout beaucoup de questions !: conduite sur neige, résistance au froid, consommation... Tesla a l'habitude de tester ses véhicules dans des conditions extrêmes, notamment car les voitures sont utilisées dans de nombreux pays nordiques ou avec des hivers rudes.: le Model Y devrait arborer un arrière plus proéminent, avec TESLA inscrit en toutes lettres, et un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur du hayon.A l'avant, les modifications semblent bien plus spectaculaires,. Voilà qui pourrait redonner un peu de caractère à un véhicule qui est presque devenu trop commun., Tesla reprenant la plupart des éléments actuels -les poignées intégrées, la position des capteurs, la forme des vitres, les passages de roue... rien ne change... a priori !On y voit donc une partie du poste de conduite d'un hypothétique Model Y 2025 "Juniper", dans lequelCertains imaginent alors que le Model Y pourrait passer aucomme sur le gros 4x4 d'Elon Musk : le volant est alors déconnecté des roues, ce qui permet de limiter l'angle du volant, notamment à petite vitesse. Cela règle aussi le problème de l'absence de comodos, puisque les boutons sur le volant reste accessibles même dans les rond-points ou les manoeuvres.Reste que l'image est peut-être un faux :, acheté sur le marché parallèle (ça existe), mais rien n'est vraiment confirmé.pour les passagers de la 3e rangée, une déclinaison disponible depuis moins d'un an en Europe et en Chine . Certains avaient évoqué une version rallongée, et même proposée en 6 places, spécifiquement pour l'Empire du Milieu.Très honnêtement,et donc, de conserver un maximum d'éléments communs avec l'actuelle Model 3. Contrairement à Apple, le constructeur fait tout pour obtenir des tarifs toujours plus compétitifs face à la concurrence à prestation équivalente. Mais sait-on jamais, Elon Musk a plus d'un tour dans son sac !