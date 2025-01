En toute tranquillité, ce Cybertruck (orange) tracte un jet privé

Jetex : le luxe aérien

Cybertruck : une bête électrique

Une collaboration très orange

Jetex est une compagnie spécialisée dans les services pour jets privés, et elle n’a pas l’habitude de faire dans la demi-mesure.: assistance au sol très premium, planification de vols ou services personnalisés sur mesure. Mais ça ne suffit pas à la compagnie, qui a besoin de marquer les esprits, et si possible ceux de ces clients les plus fortunés. Intégrer une Tesla Cybertruck dans ses publicités, et dans sa flotte, ne peut que parler à ses utilisateurs aux portefeuilles bien garnis.Quand Tesla a présenté le Cybertruck en 2019,. Mais au-delà de son design atypique, c’est sa fiche technique qui impressionne et qui joue ici. Avec une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 4 990 kg, le Cybertruck n’est pas qu’un gadget. C’est un pick-up électrique qui joue dans la cour des gros bras, prêt à rivaliser avec les véhicules thermiques les plus robustes. Et c’est aussi ce qui est mis en avant sur cette vidéo, en supposant qu’elle est réelle, et qu’il s’agisse ici d’un usage vraiment possible. Le traçage de jet privé, parce que : pourquoi pas ?Dans la vidéo publiée par Jetex, le Cybertruck, éclatant de sa nouvelle couleur orange, est donc vu tractant un jet privé sur un tarmac à Dubaï. Le message est clair : les technologies durables ne sont pas incompatibles avec la performance et le luxe. C’est une manière pour Jetex de rappeler son engagement à réduire l’impact environnemental de ses opérations (moui bon…) tout en proposant des services de haute niveau.Au delà du coup de pub, cette vidéo met en réalité la lumière sur une tendance de fond :. On vous avait par exemple parlé sur Mac4Ever de ce camion dédié aux secours sur les pistes d’aéroport , lui même totalement électrique, avec une puissance déjà hallucinante. La conversion au tout électrique ne concerne donc pas que Madame Michu avec sa R5 Electrique pour aller faire ses courses, mais tout ce qui a un moteur et consomme aujourd’hui de l’essence.