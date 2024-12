Panther 6×6 électrique : vous n'êtes plus un enfant et vous allez quand même en rêver

Il est beau comme un camion !

Un monstre électrique pour les aéroports

Même de dos il a la classe

Une autonomie taillée pour l’action

Pinpon

Livré en 2025

Spécialement conçu pour les interventions en piste, le Panther 6×6 électrique est tout sauf un camion classique.. Oui, vous avez bien lu. Il est capable d’atteindre 80 km/h en moins de 20 secondes, malgré ses 42 tonnes chargées. Son domaine de prédilection : les aéroports , où la vitesse et l’efficacité sont des priorités absolues.Équipé d’une, ce mastodonte peut effectuer un trajet aller-retour jusqu’au site d’intervention, déployer ses agents extincteurs et rentrer à sa base sans souci. Et si jamais il en faut plus, un générateur diesel intégré prend le relais. Pas besoin de paniquer pour la recharge non plus : avec une capacité de recharge rapide de 300 kW, il peut être prêt à repartir en 45 minutes.Côté équipements, le Panther 6×6 joue dans la cour des grands. Ses réservoirs peuvent contenir. Bref, de quoi affronter les pires situations en piste. Malgré sa propulsion électrique, il n’a rien perdu de ses capacités d’extinction impressionnantes.Disponible à la commande, ce bijou technologique devrait arriver sur le terrain d’ici fin 2025. Et si son prix reste un mystère, son potentiel pourAlors, prêt à troquer vos petites voitures rouges en plastique contre ce bolide grandeur nature ? Parce que là, franchement, ça donne presque envie de devenir pompier . Même si quelque chose me dit que