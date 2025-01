Huawei lance un robot qui recharge les voitures électriques tout seul (vidéo)

Comment ça fonctionne ?

Un système déjà compatible avec de nombreux modèles

Le fonctionnement est assez clair. Par exemple, une Maextro S800, le modèle haut de gamme de Huawei, peut activer cette fonction à distance.Ensuite, le robot intervient, branche le câble et lance la recharge. Une fois terminée, le paiement est automatique, et la voiture repart. Tout cela sans intervention humaine.Le système repose sur un bras mécanique fixé à un superchargeur de 600 kW, capable de fournir jusqu’à 100 kWh en 10 minutes.. Pour éviter les erreurs, le robot utilise des caméras et des radars pour ajuster le branchement et surveiller les obstacles. Ca serait dommage d’avoir un gros bras de robot qui vous éclate le pare brise en ratant votre prise.Huawei a pensé à rendre son système compatible avec de nombreuses marques de voitures électriques.. La seule condition est que la voiture ait une trappe de charge motorisée, une spécifiée relativement répandue en Chine Cette Alliance, créée en 2024, regroupe plusieurs constructeurs chinois et s’appuie sur un réseau de recharge rapide que Huawei continue d’étendre.d’ici fin 2025.Le robot de Huawei sera produit en série dès le deuxième trimestre 2025. Ce n’est donc pas un simple prototype, mais une solution qui sera rapidement disponible sur certaines bornes Huawei.. On aimerait bien voir arriver un truc pareil en Europe et en France, mais quelque chose me dit que ça ne va pas arriver tout de suite. En attendant, il faudra encore sortir de votre véhicule pour vous brancher à la borne McDo du coin