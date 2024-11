Huawei dévoile ses nouveaux Mate 70 et surtout un système maison (bye bye Android)

Ni Apple, ni Google, mais HarmonyOS !

« Les entreprises chinoises sont prêtes à investir pour contribuer à ce nouvel écosystème Huawei, mais la capacité d'HarmonyOS à fournir le même nombre d'applications et de fonctionnalités aux consommateurs du monde entier reste un défi »

Quelles specs pour le Mate 70 ?

énorme

Mate 70 Pro Plus

Contrairement aux modèles précédents,Huawei promet des mises à jour régulières pour améliorer l’expérience utilisateur.Mais toute la question est de connaître la capacité d’HarmonyOS Next à rivaliser avec l’étendue des fonctionnalités et applications d’iOS et Android. Ou encore à se vendre en dehors de la Chine, qui reste un marché très spécifique et presque auto-suffisant.Il restera aux développeurs (hors Chine) de travailler sur la compatibilité des applications. Cependant,. Mais avec la perspective d’un retour de Donald Trump à la Maison Blanche, des tensions commerciales accrues pourraient compliquer les efforts de Huawei sur les marchés internationaux.Le Huawei Mate 70 se veut un tournant stratégique pour la marque avec une gamme composée de quatre modèles :. Ces appareils affichent un design retravaillé, notamment avec unimposant module photo circulaire avec un anneau texturé façon diamant.avec un capteur principal de 50 mégapixels (12 mégapixels sur le Mate 70), un téléobjectif de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels. Huawei utilise sa technologie XMAGE pour optimiser les images et proposer des fonctionnalités comme l’enregistrement vidéo 4K en mode nuit ou une ouverture variable pour une meilleure gestion de la lumière.Tous les smartphones Mate 70 disposent d'unLes Mate 70 Pro et 70 Pro Plus sont équipés d’une dalle de 6,9 pouces aux bords incurvés, contre 6,7 pouces pour le Mate 70. Il dispose également sur la face avant de trois capteurs pour la reconnaissance faciale 3D et les gestes aériens.Dès la présentation, les précommandes ont été impressionnantes. Plus de 3 millions d’unités auraient été précommandées, selon. Le prix se veut très compétitif, car le smartphone est proposé à partir de 758 dollars.