Trump annule les aides sur les véhicules électriques

Le président Donald Trump en plein sudoku

Une remise en question des normes environnementales

La situation en Europe

Une approche opposée sur les enjeux industriels

Une transition énergétique à deux vitesses

Sous l’administration Biden, les constructeurs automobiles devaient atteindre un objectif non contraignant : 50 % des véhicules vendus d’ici 2030 devaient être électriques ou hybrides rechargeables., un crédit d’impôt de 7 500 dollars était accordé à chaque VE vendu, tout en imposant des normes strictes en matière d’émissions. Avec le décret signé par Trump, ces exigences sont désormais abandonnées.Cette mesure permet aux fabricants comme Ford ou General Motors de diversifier leur offre sans contraintes réglementaires, en continuant de produire des véhicules thermiques pour les longues distances, des hybrides pour une consommation optimisée, et des VE pour les centres urbains, c’est en tous cas comme ça que sont présentées les choses pour l’administration Trump.En Europe, la transition vers les véhicules électriques reste une priorité. Des règles strictes forcent les constructeurs à vendre un pourcentage croissant de VE, avec des interdictions prévues sur les voitures à essence et diesel dans les années à venir.. Un choix politique donc, plutôt en faveur de la sobriété énergétique.Les marques européennes, connues pour leur expertise dans l’ingénierie automobile, pourraient souffrir de ces contraintes. Volkswagen a déjà dû fermer des usines, et les constructeurs font face à une demande encore limitée pour les VE,L’abandon des normes sur les VE aux États-Unis s’accompagne d’une volonté de stimuler la production nationale d’énergies fossiles., soutenant que les réglementations environnementales freinent l’économie.Cette approche pourrait renforcer la compétitivité des constructeurs américains sur le marché mondial., en particulier la Chine , qui domine déjà la production de batteries pour VE. Une situation qui risque d’être compliquée si les pays et continents n’avancent pas de concert pour tenter de limiter le réchauffement climatique.La décision américaine montre donc des visions divergentes sur l’avenir de l’industrie automobile. Les États-Unis privilégient un modèle adaptable aux préférences des consommateurs,. Ces choix auront des conséquences importantes sur le marché global, mais aussi sur les objectifs climatiques internationaux.Cette opposition de stratégies pose une question importante :Les prochaines années montreront si ces approches produisent des résultats durables, mais tout ceci s’annonce compliqué.