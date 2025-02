Les voitures électriques sont-elles aussi aussi fiables que les thermiques ? Voilà la réponse

Un gros progrès sur la fiabilité

Autonomie et longévité : le match avec les thermiques

Un impact environnemental plus favorable qu’avant

ça ne tiendra pas dans le temps

Les premières générations de véhicules électriques traînaient une réputation de fragilité. Batteries capricieuses, pannes électroniques, pièces difficiles à remplacer… Mais depuis, les choses ont bien changé. L’étude, publiée dans Nature Energy, montre que, contre 6,7 % pour les modèles essence et 1,9 % pour les diesels . Autrement dit, non seulement elles sont devenues aussi fiables que les voitures thermiques, mais elles progressent bien plus vite.Derrière cette évolution, plusieurs facteurs : une conception plus simple (moins de pièces mobiles qu’un moteur thermique), des batteries plus robustes et des avancées constantes sur l’électronique embarquée. Résultat :Un autre point qui ressort de l’étude, c’est la capacité des véhicules électriques à encaisser les kilomètres. En moyenne, un modèle électrique moderne peut rouler jusqu’à 200 000 kilomètres, contre 187 000 km pour une voiture essence.Et parmi les champions de la longévité ?, loin devant les premiers modèles sortis il y a une décennie.Reste la question écologique. Produire une voiture électrique génère plus d’émissions qu’une thermique, principalement à cause des batteries. Mais avec une durée de vie prolongée,. Ajoutez à cela une électricité de plus en plus verte dans beaucoup de pays qui font le choix du renouvelable et dans une certaine mesure, du nucléaire , et l’avantage environnemental des électriques devient indéniable.Bien sûr, tout n’est pas encore parfait :et l’accès aux bornes de recharge reste un frein pour certains. Mais en matière de fiabilité et de longévité, l’argument dusemble aujourd’hui complètement dépassé.Bref, si vous hésitiez à passer à l’électrique par peur d’un achat risqué, cette étude devrait vous rassurer.