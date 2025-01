La Yangwang U9 : la supercar électrique chinoise qui saute les obstacles (vidéo)

Une supercar innovante

DiSus-X

saut autonome

Des ventes en progression constante

Des performances techniques solides, mais pas révolutionnaires

Lancée en février 2024, la Yangwang U9 de BYD s’impose comme une tentative audacieuse de conquérir le marché des supercars électriques. Vendue à partir de 1,68 million de yuans (environ 230 000 $), cette deux-places affiche des performances dignes de ses concurrentes internationales : 1 287 chevaux, une accélération de 0 à 100 km/h en 2,36 secondes, et une vitesse maximale de 391 km/h.La Yangwang U9 est équipée d’un système de suspension intelligent, le DiSus-X, qui va bien au-delà des équipements classiques sur ce type de véhicule. Ce dispositif permet au véhicule de relever un défi peu commun : surmonter des obstacles en sautant. Une récente démonstration a montré la voiture franchir un nid-de-poule rempli d’eau, une bande de clous, et même réaliser un saut autonome de 2,5 mètres, le tout à une vitesse de 120 km/h.Si ces capacités sont impressionnantes en laboratoire ou lors de tests promotionnels, leur utilité dans des conditions réelles reste limitée.ce qui confirme que lerelève davantage du gadget à la James Bond que d’une réelle avancée pratique.Les livraisons de la U9 ont débuté en août 2024, avec 100 unités expédiées à ce jour. Après un démarrage lent, le rythme s’est stabilisé à environ 20 unités par mois.À titre de comparaison, le SUV U8 de Yangwang, plus polyvalent, a enregistré 7 366 livraisons en 2024.Sous le capot, la U9 combine quatre moteurs électriques offrant un couple de 1 680 Nm et une batterie LFP de 80 kWh. Celle-ci garantit une autonomie de 465 km en cycle CLTC et se recharge rapidement grâce à une architecture 800V.Avec la U9, BYD essaye peut-être de redéfinir les codes des supercars électriques en misant sur des fonctionnalités visuellement frappantes.et c’est déjà ça de gagné pour la marque.