Recharge des voitures en roulant : l’autoroute A10 teste l’induction

Comment ça marche ?

Photo : Patrick Desavie de l'Usine Nouvelle

Pourquoi ce test ?

Gros chargeur MagSafe ça (Photo : Caroline Gasch)

Une technologie qui fait déjà ses preuves ailleurs

Un déploiement à grande échelle, vraiment possible ?

Sous la chaussée, des bobines de cuivre ont été installées pour générer un champ électromagnétique.Le tout sans fil, sans branchement et sans arrêt.L’expérimentation se déroule sur 1,5 km de l’A10, principalement sur la voie de droite, celle empruntée par les poids lourds.L’objectif ? Évaluer si cette recharge en mouvement est efficace, fiable et viable économiquement.Le principal enjeu concerne les poids lourds électriques. Aujourd’hui, leur autonomie limitée et la taille massive des batteries posent problème.Et comme les arrêts pour recharger seraient moins fréquents, le transport routier gagnerait en efficacité.En théorie, ce système pourrait aussi profiter aux voitures électriques.La France n’est pas la seule à s’intéresser à cette solution. En Italie, le projet Arena del Futuro a testé un dispositif similaire avec le groupe Stellantis. En Allemagne, une expérimentation a eu lieu à Karlsruhe sur une centaine de mètres pour des bus électriques.On va pas se mentir, à force de tâtonner, les mecs sont quand même à deux doigts d’inventer le train Si le test est concluant, VINCI Autoroutes pourrait envisager un développement sur d’autres axes.Une étude du ministère des Transports imagine un déploiement sur 9 000 km d’autoroutes d’ici 2035.Alors,Pas tout de suite. Mais en tous cas l’idée avance, et qui sait, dans quelques années, s’arrêter à une borne pourrait sembler aussi dépassé que recharger un téléphone avec un câble.