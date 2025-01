Le nouveau Tesla Model Y arrive en Europe, mais qu'il est cher !

Les nouveautés complètes (Tesla)



Un nouveau design au service de la fonctionnalité



Le nouveau Model Y bénéficie d'un extérieur entièrement repensé offrant un aérodynamisme exceptionnel, une stabilité à grande vitesse optimisée, une sécurité accrue en cas de collision et une qualité de fabrication remarquable. Se différenciant désormais de la Model 3, les barres lumineuses avant et arrière puisent leur inspiration dans le design désormais iconique du Cybertruck et du Cybercab. La barre lumineuse avant arbore un nouveau design caractéristique et intègre des phares adaptatifs. La barre lumineuse arrière s'étend sur l'ensemble du véhicule, en faisant l'une des plus grandes barres lumineuses du marché. C’est également la première création en série au monde d'un système d'éclairage indirect à réflexion externe, projetant la lumière du feu sur une applique adaptée.



Le nouvel extérieur permet de réduire la traînée du véhicule. Associée à de nouvelles jantes offrant une meilleure aérodynamique et à des pneus à faible résistance, cette amélioration accroît également l'autonomie globale du véhicule. Le Model Y était déjà le SUV le plus efficace de sa catégorie : en repensant avec soin chaque sous-système consommant de l'énergie, Tesla a réalisé des améliorations significatives en termes d'efficience énergétique, permettant aux propriétaires de bénéficier d'avantages réels sans aucun frais supplémentaire.



Le Model Y s'équipe désormais d'une nouvelle caméra avant. Celle-ci offre aux conducteurs une vue élargie vers l’avant, et ce, directement depuis l'écran central. De plus, elle est équipée d'un lave-glace et d'un chauffage intégré, afin d'éviter la condensation et le dégivrage par temps froid.





Un habitacle élégant et plus confortable



Le développement du nouveau Model Y s'est axé sur l'excellence en matière de raffinement et d'ambiance intérieure. L'habitacle inclut des matériaux haut de gamme et durables (notamment de l'aluminium et du textile) et un éclairage d'ambiance personnalisable s'intégrant de manière dynamique de jour comme de nuit. En outre, les nouveaux processus de fabrication offrent un niveau de qualité encore plus élevé.



Avec l'utilisation de verre insonorisant sur toutes les surfaces, associé à de nouveaux matériaux de réduction du bruit, le nouveau Model Y offre une expérience à bord particulièrement silencieuse. Les bruits de la route se voient ainsi réduits de 22 %, les bruits d'impact de 20 % et les bruits de l'air de 20 %. Le nouveau verre Low-E réfléchit également 26 % d'énergie solaire en plus, permettant de maintenir une température idéale dans l'habitacle, à l'aide d'un système de climatisation plus silencieux et plus efficace.



Les deux sièges avant ont été totalement repensés afin d'offrir un meilleur confort et sont désormais ventilés. Les sièges de la deuxième rangée sont également plus confortables et plus pratiques grâce à des boucles de ceinture de sécurité plus accessibles, à des assises plus longues, à des repose-genoux plus profonds et à une fonctionnalité d'inclinaison et de rabattement électrique. Les sièges de la première et de la deuxième rangée sont chauffants et garantissent une simplicité d'utilisation optimale grâce à la commande de température intégrée à l’écran arrière.



La nouvelle console centrale est dotée de trappes coulissantes faciles à ouvrir. Revêtue d'aluminium, elle offre à la fois un porte-gobelet et un espace de rangement supplémentaire. Des éléments décoratifs en aluminium ornent le volant, les garnitures de porte et les tableaux de bord.



Fidèle à l'expérience de conduite épurée offerte par le modèle d'origine, le nouveau Model Y propose à la fois des commandes haptiques et des boutons physiques. L'ergonomie et la facilité d'utilisation sont améliorées grâce à des boutons personnalisables au volant qui permettent d'accéder rapidement aux fonctions du véhicule les plus utilisées.



Un nouveau levier de clignotant conçu avec précision garantit une utilisation sans aucun effort durant la conduite.



Connectivité et divertissement améliorés, pour tous

Les passagers de la deuxième rangée peuvent désormais profiter de leur propre écran tactile de 8 pouces, lequel intègre les commandes de climatisation et les options de divertissement intégrées comme les jeux, la lecture de fichiers audio ou le streaming vidéo.



Des ports de recharge USB-C (un à l'avant et deux à l'arrière) pratiques, délivrant jusqu'à 65 W, permettent de recharger rapidement les ordinateurs portables et les autres appareils mobiles.



Le système audio a été optimisé pour offrir une expérience d'écoute encore plus immersive. Certains des haut-parleurs sont par exemple désormais quasi-invisibles grâce à un matériau textile transparent développé en interne, qui complète l'esthétique épurée de l'habitacle et améliore encore les performances audios. Des améliorations ont également été apportées aux microphones, pour une qualité d'appel toujours meilleure.



La connectivité a franchi une nouvelle étape grâce à un hardware repensé, offrant une nette évolution des performances cellulaires : des vitesses de téléchargement 50 % plus rapides et une portée 30 % plus grande. La connectivité Wi-Fi a également été améliorée, avec des vitesses de téléchargement jusqu'à 300 % plus rapides pour garantir un streaming vidéo et des mises à jour logicielles plus fluides, ainsi qu'une portée jusqu'à 200 % supérieure, garantissant ainsi une connexion stable dans les garages et les allées. Les performances et la fiabilité de la clé sur téléphone sont également 10 fois supérieures grâce à l'ajout de la technologie à bande ultralarge et d'autres perfectionnements permettant l'ouverture automatique du coffre dès lors que le véhicule est associé via l'application Tesla.



Comme pour tous les véhicules Tesla, ces améliorations matérielles permettront d'activer des fonctionnalités supplémentaires via des mises à jour logicielles à distance futures, gratuites pour tous les propriétaires.