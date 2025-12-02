Une taxe au kilomètre pour les voitures électriques en France ? C'est probable
Selon plusieurs analystes, donc François Lenglet (RTL), une redevance kilométrique pour les véhicules électriques arrivera
Le modèle britannique comme signal d'alerte
30 milliards d'euros à remplacer
Le problème est simple : la TICPE rapporte actuellement 30 milliards d'euros par an à l'État français, dont 17 milliards directement dans les caisses de Bercy. Or cette manne est condamnée à disparaître avec l'électrification du parc automobile et l'interdiction des véhicules thermiques neufs prévue en 2035. La Direction générale du Trésor tire la sonnette d'alarme : les pertes atteindraient 13 milliards d'euros dès 2030, et la quasi-totalité des recettes aurait disparu à l'horizon 2050. L'Office parlementaire estime même que la transition vers la mobilité électrique coûtera 500 milliards d'euros sur 20 ans.
La France teste déjà le terrain
Le principe de la taxe kilométrique n'est pas étranger à la France. L'Alsace a adopté en 2025 une redevance de 15 centimes par kilomètre pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, applicable dès 2027. Ce dispositif préfigure ce qui pourrait être étendu aux véhicules particuliers. Si la France appliquait un taux de 2 centimes par kilomètre comme évoqué par Lenglet, un automobiliste parcourant 15 000 kilomètres par an paierait environ 300 euros. C'est moitié moins que ce qu'un conducteur thermique verse actuellement via les taxes sur les carburants.
On en dit quoi ?
On voit bien le dilemme : l'État a poussé les Français vers l'électrique à coups de bonus et d'exonérations, et maintenant que ça commence à fonctionner, il faut trouver comment récupérer l'argent perdu. Le timing est un peu gênant, quand même. Par contre, difficile de nier la réalité des chiffres : 30 milliards qui s'évaporent, ça ne se compense pas avec de bonnes intentions. Reste la question du tracking des déplacements qui risque de faire grincer des dents, surtout après l'épisode des Gilets jaunes.