Une taxe au kilomètre pour les voitures électriques en France ? C'est probable

On en dit quoi ?



On voit bien le dilemme : l'État a poussé les Français vers l'électrique à coups de bonus et d'exonérations, et maintenant que ça commence à fonctionner, il faut trouver comment récupérer l'argent perdu. Le timing est un peu gênant, quand même. Par contre, difficile de nier la réalité des chiffres : 30 milliards qui s'évaporent, ça ne se compense pas avec de bonnes intentions. Reste la question du tracking des déplacements qui risque de faire grincer des dents, surtout après l'épisode des Gilets jaunes.